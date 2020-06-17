Пандемия COVID-19 может повлиять на усиление позиций украинских фармпроизводителей – "Дарница"

Крупные зарубежные компании наверняка сократят присутствие на отечественном рынке, стремясь оптимизировать затраты в условиях кризиса, считает директор по медицинским вопросам фармацевтической компании "Дарница" Игорь Никифорчин.

Фармацевтическая отрасль, как и другие сферы, пострадала из-за пандемии COVID-19, об этом в интервью изданию Pharma.net.ua рассказал директор по медицинским вопросам фармацевтической компании "Дарница" Игорь Никифорчин.

По его словам, за период пандемии и карантина, кроме падения продаж, серьезно осложнилась коммуникация компаний с врачами. Однако меньшие потери, по мнению Никифорчина, понесли те компании, которые смогли вовремя диджитализировать ключевые процессы и внедрить цифровые инструменты.

"Дарница", к примеру, пострадала от ограничения контактов с врачами и покупателями меньше других благодаря своевременной диджитализации рабочих процессов, ведь основное общение происходило онлайн еще до начала пандемии. Мы просто перенесли в онлайн ту часть коммуникаций, которые происходили вживую, – этого было достаточно просто ввиду нашей готовности", – добавил он.

В целом на украинском фармрынке, по мнению директора по медицинским вопросам "Дарницы", развивается типичный для страны кризисный сценарий, при котором все игроки рынка пристально контролируют свои бюджеты. При этом в худшей ситуации, по словам Никифорчина, оказались глобальные игроки, поскольку кризис – не только в Украине, но и во всем мире. Поэтому их затраты выше, чем у локальных фармкомпаний.

"Если бюджетные закупки препаратов составляют существенную долю доходов компании, то в силу произошедших изменений такие компании сильно пострадают. Это связано с существенным урезанием и реструктуризацией закупок лекарств и бюджета на здравоохранение в нашей стране: пандемия внесла свои коррективы и здесь. Основная часть государственных средств идет на противодействие коронавирусу, следовательно, финансирование других программ значительно сократится. Крупные зарубежные компании наверняка сократят присутствие на отечественном рынке, стремясь оптимизировать затраты", – добавил он.

Никифорчин уточнил, что украинские фармкомпании смогут выиграть у глобальных за счет того, что многие отечественные лекарства не уступают по качеству зарубежным аналогам, но при этом более доступны. В условиях финансового кризиса и ограниченной покупательской способности они будут более привлекательными для потребителей.

В апреле из-за пандемии коронавируса "Дарница" изменила планы производства для обеспечения населения противовирусными и жаропонижающими средствами. В начале июня "Дарница" запустила изготовление нового антисептического средства по рецептуре, соответствующей рекомендациям ВОЗ.

В сентябре 2019 года компания провела ребрендинг и заявила о начале процесса масштабной трансформации – в частности, курсе на диджитализацию всех бизнес-процессов и на создание международного бренда.