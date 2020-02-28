"Дарница" передает две трети отходов на переработку в рамках программы защиты окружающей среды

"Дарница" в 2017 году начала раздельный сбор мусора, сбор батареек от населения и внедрила принципы "зеленого офиса".

"Дарница" по итогам 2019 года передала около 70% образуемых отходов на переработку. В основном это отходы фармацевтического производства, сообщила пресс-служба фармкомпании.

В компании отметили, что для уменьшения влияния на окружающую среду "Дарница" в 2017 году внедрила раздельный сбор мусора в офисных помещениях и сбор батареек от населения. Офисные помещения компании функционируют по принципу "зеленого офиса": установлена система очистки воды до качества питьевой, организован автоматический контроль освещения, регулировка теплоподачи и внедрена авторизованная печать.

"Дарница" основана в 1930 году, портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Бенефициары "Дарницы" – семья Загорий, в 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%.