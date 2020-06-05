В 2019 году "Дарница" инвестировала в проекты цифровой трансформации более €1,1 млн

Использование информационных систем управления контентом позволило объединить разработку лекарственных средств, клинические исследования, регистрацию и производственные процессы, в том числе и управление качеством, сообщил ІТ-директор фармкомпании "Дарница" Андрей Романенко.

В прошлом году фармацевтическая компания "Дарница" инвестировала в проекты цифровой трансформации более 1,1 млн евро, заявил в опубликованном 4 июня интервью изданию "Деловая столица" ІТ-директор предприятия Андрей Романенко.

"Благодаря применению цифровых решений ускорились ключевые процессы – разработки и производства, повысилась эффективность управления проектами и обеспечена целостность процессов управления изменениями. Мы трансформировали производственные и финансовые процессы, управление кадрами, документацией. Они стали гораздо более структурированными и эффективными", – сказал руководитель.

Он добавил, что использование информационных систем управления контентом позволило объединить разработку лекарственных средств, клинические исследования, регистрацию и производственные процессы, в том числе и управление качеством.

"Электронный документооборот на платформе OpenText обеспечил ряд преимуществ: надежность в хранении, доступе и обеспечении целостности информации, интегрированность с ERP-ландшафтом компании, возможность масштабировать решения в смежные бизнес-процессы. Теперь мы создаем готовый контент для регуляторной отчетности по требованиям государственных регуляторов других стран, в т.ч. ЕС и США, – объяснил Романенко. – Также мы диджитализируем каналы взаимодействия с клиентами и потребителями"

Правильная обработка данных повышает эффективность фармацевтической индустрии, поэтому "Дарница" работает над расширением использования Business Intelligence инструментов, и технологий, которые дают возможность анализировать и прогнозировать, принимать решения и развивать бизнес, отметил он.

"Дарница" основана в 1930 году, портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Бенефициары "Дарницы" – семья Загорий, в 2019 году компания увеличила чистую прибыль на 30%;