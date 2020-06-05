Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

В 2019 году "Дарница" инвестировала в проекты цифровой трансформации более €1,1 млн

Использование информационных систем управления контентом позволило объединить разработку лекарственных средств, клинические исследования, регистрацию и производственные процессы, в том числе и управление качеством, сообщил ІТ-директор фармкомпании "Дарница" Андрей Романенко.

Андрей Романенко: Мы трансформировали производственные и финансовые процессы, управление кадрами, документацией
Андрей Романенко: Мы трансформировали производственные и финансовые процессы, управление кадрами, документацией
Фото: darnitsa.ua

В прошлом году фармацевтическая компания "Дарница" инвестировала в проекты цифровой трансформации более 1,1 млн евро, заявил в опубликованном 4 июня интервью изданию "Деловая столица" ІТ-директор предприятия Андрей Романенко.

"Благодаря применению цифровых решений ускорились ключевые процессы – разработки и производства, повысилась эффективность управления проектами и обеспечена целостность процессов управления изменениями. Мы трансформировали производственные и финансовые процессы, управление кадрами, документацией. Они стали гораздо более структурированными и эффективными", – сказал руководитель.

Он добавил, что использование информационных систем управления контентом позволило объединить разработку лекарственных средств, клинические исследования, регистрацию и производственные процессы, в том числе и управление качеством.

"Электронный документооборот на платформе OpenText обеспечил ряд преимуществ: надежность в хранении, доступе и обеспечении целостности информации, интегрированность с ERP-ландшафтом компании, возможность масштабировать решения в смежные бизнес-процессы. Теперь мы создаем готовый контент для регуляторной отчетности по требованиям государственных регуляторов других стран, в т.ч. ЕС и США, – объяснил Романенко. – Также мы диджитализируем каналы взаимодействия с клиентами и потребителями"

Правильная обработка данных повышает эффективность фармацевтической индустрии, поэтому "Дарница" работает над расширением использования Business Intelligence инструментов, и технологий, которые дают возможность анализировать и прогнозировать, принимать решения и развивать бизнес, отметил он.

"Дарница" основана в 1930 году, портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Бенефициары "Дарницы" – семья Загорий, в 2019 году компания увеличила чистую прибыль на 30%;

Теги: технологии, Дарница, документооборот
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Леди Гага передала свой профиль в Instagram в распоряжение движения Black Lives Matter
Леди Гага передала свой профиль в Instagram в распоряжение движения Black Lives Matter
"Три великолепные маленькие подружки". Дочери Кайли Дженнер, Хлои и Ким Кардашян позировали для общего снимка
"Три великолепные маленькие подружки". Дочери Кайли Дженнер, Хлои и Ким Кардашян позировали для общего снимка
"Копия папы". Грачевский познакомил дочь от второго брака с двухмесячным сыном
"Копия папы". Грачевский познакомил дочь от второго брака с двухмесячным сыном
"Вылитая мама!". Муж Собчак показал дочь от первого брака
"Вылитая мама!". Муж Собчак показал дочь от первого брака
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS