Приложение "Дія" получило обновление. В нем появится номер налогоплательщика и возможность зарегистрировать место проживания ребенка

Министерство цифровой трансформации Украины 5 октября представило обновленное приложение "Дія 2.0" с рядом новых услуг. Презентация прошла в рамках Diia Summit, запись которого опубликована на YouTube-канале приложения.

Среди новых цифровых документов в приложении "Дія 2.0":

Также в приложении появилось несколько новых услуг:

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, "Дія" постепенно становится платежным инструментом – и в апреле следующего года появится больше государственных услуг, которые можно будет оплатить онлайн.

Мобильное приложение "Дія" запустили 6 февраля. Изначально в нем были доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (корректно отображаются документы, выданные после 2014 года; если документы выданы раньше, скорее всего, их придется заменить).

15 апреля правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении "Дія": электронные аналоги документов получили такую же юридическую силу, как и бумажные или пластиковые.

22 апреля Министерство цифровой трансформации Украины открыло доступ к цифровым паспортам в приложении "Дія".