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Приложение "Дія" получило обновление. В нем появится номер налогоплательщика и возможность зарегистрировать место проживания ребенка

По словам главы Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, "Дія" постепенно становится платежным инструментом – и в апреле следующего года появится больше государственных услуг, которые можно будет оплатить онлайн.

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Мобильное приложение "Дія" запустили 6 февраля
Мобильное приложение "Дія" запустили 6 февраля
Фото: thedigital.gov.ua

Министерство цифровой трансформации Украины 5 октября представило обновленное приложение "Дія 2.0" с рядом новых услуг. Презентация прошла в рамках Diia Summit, запись которого опубликована на YouTube-канале приложения.

Среди новых цифровых документов в приложении "Дія  2.0":

  • свидетельство о рождении ребенка;
  • регистрация места жительства ребенка до 14 лет (доступно в Киеве и Харькове);
  • актуальное место регистрации;
  • справка внутренне перемещенного лица;
  • индивидуальный налоговый номер плательщика НДС.

Также в приложении появилось несколько новых услуг:

  • обновленная регистрация общества с ограниченной ответственностью за полчаса;
  • уплата штрафа за нарушение правил дорожного движения или долгов по исполнительным производствам;
  • новый реестр строительной деятельности – вместо реестра Государственной архитектурно-строительной инспекции;
  • банки смогут использовать приложение, чтобы открыть счет (в частности, "ПриватБанк" уже разрешил проводить обязательную верификацию);
  • возможность распространить техпаспорт на авто на тех, кто пользуется машиной;
  • возможность поделиться цифровой копией документа через приложение – пока в "Монобанке", "ПриватБанке", "Новой почте" и "Укрпошті".

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, "Дія" постепенно становится платежным инструментом – и в апреле следующего года появится больше государственных услуг, которые можно будет оплатить онлайн.

Мобильное приложение "Дія" запустили 6 февраля. Изначально в нем были доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (корректно отображаются документы, выданные после 2014 года; если документы выданы раньше, скорее всего, их придется заменить).

15 апреля правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении "Дія": электронные аналоги документов получили такую же юридическую силу, как и бумажные или пластиковые.

22 апреля Министерство цифровой трансформации Украины открыло доступ к цифровым паспортам в приложении "Дія".

Теги: Украина, штраф, документы, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, приложение Дія
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