В приложении "Дія" запустили тестирование электронных свидетельств о рождении, оплату долгов и штрафов

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в приложении "Дія" в версии для тестировщиков появились свидетельства о рождении детей в возрасте до 16 лет.

В приложении "Дія" с 29 сентября тестируют просмотр и оплату штрафов ПДД, долгов по исполнительному производству и цифровое свидетельство о рождении. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

"Мы сделали актуальные сервисы еще более удобными. Свидетельство о рождении вашего ребенка (до 16 лет) подтянется из Государственного реестра актов гражданского состояния. Сейчас тестируем свидетельства, выданные с 2004-го до 2019 года. Еще один документ в смартфоне. Соответствующее постановление о его внедрении уже принято правительством", – говорится в сообщении.

По словам Федорова, информацию о долгах можно будет отслеживать в кабинете на портале приложения.

Он отметил, что в разделе "исполнительное производство" можно будет увидеть список производств, по которым гражданина признали должником. Оплата долгов и штрафов будет происходить в несколько кликов. Для этого необходимо нажать "оплатить" и выбрать способ оплаты, например, с карты, GPay или ApplePay.

"Квитанция будет сохраняться в приложении "Дія". Ее можно будет скачать или отправить на электронную почту. После оплаты можно будет отслеживать изменение статуса долга или штрафа", – добавил министр.

23 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому вводится цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет.

Федоров сообщал, что в приложении "Дія" вместе со свидетельством о рождении ребенка будет отображаться и его актуальная прописка. Оно будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажное.

Мобильное приложение "Дія" запустили 6 февраля. В нем доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (корректно отображаются документы, выданные после 2014 года; если документы выданы раньше, скорее всего, их придется заменить).

15 апреля правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении "Дія": электронные аналоги документов получили такую же юридическую силу, как и бумажные или пластиковые.

22 апреля Министерство цифровой трансформации Украины открыло доступ к цифровым паспортам в приложении "Дія".