Кабмин Украины расширил полномочия Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины будет участвовать в разработке профессиональных стандартов по цифровой грамотности, сможет поддерживать стартапы и способствовать развитию цифровой экономики, сообщили в Минцифры.

Кабинет Министров принял постановление, которое расширит сферы ответственности Министерства цифровой трансформации Украины и позволит повысить эффективность его работы, об этом сообщила пресс-служба министерства 1 июля.

Одобренное постановление "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 14 марта 2012 года №236 и от 18 сентября 2019 года №856" четко определяет сферу ответственности Министерства цифровой трансформации. В его полномочия будет входить формирование и реализация государственной политики в сферах цифровых инноваций. Это позволит Минцифры формировать единые подходы и стандарты по внедрению систем электронного документооборота, а также стимулировать использование IT-технологий в различных сферах, отметили в пресс-службе.

Минцифры будет участвовать в цифровизации образования, разработке профессиональных стандартов по цифровой грамотности, сможет поддерживать стартапы и способствовать развитию цифровой экономики.

Реализация проекта постановления не потребует дополнительного финансирования из госбюджета, подчеркнули в Минцифры.