Кабмин Украины уже подготовил основную часть аудита государства – СМИ

В рамках подготовки аудита государства, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, сейчас идет верификация данных всех министерств, сообщает источник "РБК-Украина" в Кабинете Министров.

Зеленский заявил, что результаты аудита государства Кабмин представит в ближайшие две недели Фото: president.gov.ua

Кабинет Министров Украины уже подготовил основную часть аудита государства, который сегодня во время выступления в Верховной Раде анонсировал президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.

По данным собеседника издания, изначально презентация аудита была запланирована на вторую половину ноября, однако после заявления Зеленского процесс могут ускорить.

Сейчас идет верификация данных всех министерств.

"Аудит делается с привлечением аналитических центров. Координирует процесс премьерский Центр экономического восстановления. Аудит государства – это первая часть экономической стратегии – 2030, которую премьер планирует представить в конце ноября – начале декабря", – сообщил источник.

20 октября Зеленский сообщил, что в ближайшие две недели Кабмин Украины представит результаты аудита государства. Также президент анонсировал презентацию стратегии экономического развития Украины на ближайшие 10 лет.

"Нам нужно четкое видение, куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030 года… Поэтому вместе с результатами аудита нашего государства ждем презентацию экономических векторов Украины до 2030 года", – сказал Зеленский.

14 августа состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с представителями более 50 украинских компаний, во время которой обсудили вопрос разработки национальной экономической стратегии на 10 лет. В дискуссии также приняли участие представители Офиса президента и Национального банка.

По данным пресс-службы Кабмина, на основании инициатив, заложенных в документе, будут разработаны государственные целевые программы, реализация которых, как планируется, стартует в 2021 году.

"Национальная экономическая стратегия 2030" – это единое экономическое видение внутри страны, которое должно стать ориентиром для внешних партнеров Украины. Это уверенность в будущем как для бизнеса, так и для населения в целом. Основой благосостояния украинцев является именно экономическое развитие, которое невозможно без соответствующих двигателей. Именно эта идеология лежит в основе для разработки стратегии", – сказал Шмыгаль.