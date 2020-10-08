Киевская школа экономики разработала признаки псевдо-ФЛП и предложила налоговикам использовать их на практике

Из-за схем с использованием физлиц-предпринимателей Украина не может выйти на новый этап развития бизнеса и остается в нынешнем экономическом состоянии, считают эксперты Киевской школы экономики.

Киевская школа экономики (KSE) в исследовании Павла Яворского "Инструменты предупреждения злоупотребления упрощенной системой налогообложения в Украине: международный опыт и рекомендации" представила основные инструменты уклонения от налогов через схему с использованием физических лиц – предпринимателей. Презентация исследования прошла 7 октября в режиме Zoom-конференции, которая транслировалась в Facebook.

Одна из распространенных схем злоупотребления, по данным экспертов – искусственное дробление субъекта хозяйственной деятельности. Согласно исследованию, ФЛП могут считаться одним субъектом с точки зрения уплаты налогов, если:

Они существуют под крышей одной структуры и используют общие ресурсы (офис, сайт, работников и т.д.). Например, несколько физических лиц – предпринимателей (или другая комбинация юридических и физических лиц) действуют как одна точка реализации товара или оказания услуг, не идентифицируя себя как поставщиков услуг.

Они ведут одну и ту же экономическую деятельность.

Фактически субъекты подчинены одним лицам.

Дробление одного бизнеса (производственного процесса) происходит между несколькими лицами, применяющими упрощенную систему налогообложения вместо уплаты НДС, налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций основным участником, который ведет реальную деятельность.

Использование участниками схемы одних и тех же вывесок, обозначений, контактов, сайта, адреса, помещений, банков, кассовой техники, терминалов и прочего.

Единые для участников схемы службы для бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства, подбора персонала, поиска и работы с поставщиками и покупателями, юридического сопровождения, логистики и тому подобного.

Представление интересов по взаимоотношениям с государственными органами и другими контрагентами (что не входят в схему дробления бизнеса) ведут одни и те же лица.

Участники презентации отметили, что такая система является инструментом тенизации, упадка собственного производства и торможения роста настоящего малого бизнеса.

"Если контрабанда заходит, то это неуплата налогов – не только пошлины, но и НДС. Это означает, что этот товар будет на 20%, а иногда на 30% дешевле, чем тот, что производится в Украине. Мы теряем промышленность. Иногда упрощенная система налогообложения как раз является инструментом для минимизации расходов на зарплату, на производство. Таким образом производится продукция, которая все же может конкурировать с товарами, которые ввозятся контрабандным путем", – отметил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

Его поддержал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, отметив, что такая ситуация создает эффект "теплой ванны" и мешает микробизнесу перерасти в средний бизнес.

"Этот барьер, который нужно преодолеть, он не только является барьером чрезвычайно высокой в Украине стоимости администрирования налогов по сравнению с европейскими странами, что является большей проблемой, чем собственно налоги. Фактически этот льготный налоговый режим с учетом, в частности, возможностей минимизации налогообложения на "упрощенке" становится слишком высоким забором, чтобы выбраться из этой ванны", – отметил Вышлинский.

По мнению экономиста, именно поэтому в Украине не возникает крупный производственный бизнес в тех областях, где он мог бы конкурировать с импортом.

"Любые компромиссы, на которые мы идем с точки зрения того, что "давайте там маленьких не будем фискализировать", – это означает создание потоков черного кеша, который противоречит тому, чего мы все хотим достичь. Это уменьшение коррупции, – отметил Вышлинский. – Если у тебя есть бизнес, в котором все построено на кеше, начиная с закупки товара за рубежом и заканчивая оплатой труда, конечно, абсолютно незащищенным работникам, получающим зарплату из наличных, которую получают от покупателей. Соответственно, там тоже не платятся налоги. У тебя всегда есть кеш, чтобы давать взятки, – и на таможне, и в налоговой, и всем, кто понимает, что ты работаешь в большей степени нелегально и злоупотребляешь системой. Поэтому возникает такой порочный круг, который нас фиксирует в том экономическом состоянии, в котором мы находимся".

Эксперт отметил, что сама упрощенная система налогообложения, что появилась в Украине в 1999 году, безусловно, нужна, но важно понять – как найти баланс, при котором она останется "упрощенной", но перестанет быть "льготной".