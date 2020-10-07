В Украине работал конвертационный центр с оборотом 15 млрд грн – Офис генпрокурора

По данным Офиса генпрокурора Украины, к функционированию масштабного конвертационного центра причастны работники банков и сотрудники фискальных органов, в том числе экс-глава Государственной налоговой службы.

Служба безопасности Украины ликвидировала масштабный конвертационный центр. Об этом 7 октября проинформировал Офис генерального прокурора (ОГП).

"Прекращена деятельность масштабного конвертационного центра с оборотом более 15 млрд грн. К функционированию конвертцентра были привлечены работники банковских учреждений и налоговых органов, нотариусы, а также физические лица, от имени которых созданы юридические лица с признаками фиктивности", – говорится в сообщении.

Следователи СБУ выяснили, что в 2019–2020 годах налоговики "совместно с участниками транзитно-конвертационных групп создали противоправный механизм незаконного формирования сумм налогового кредита по НДС субъектам хозяйственной деятельности реального сектора".

"В частности, они несанкционированно вмешивались в работу электронного программного продукта, что привело к искажению процесса обработки информации и привело к безосновательному формированию налогового кредита по НДС в особо крупных размерах. Фигурантами производства использовалось более 500 субъектов хозяйственной деятельности", – рассказали в ОГП.

По данным ведомства, к деятельности конвертационного центра причастен бывший глава Государственной налоговой службы (ГНС). Он способствовал уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах "путем использования уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС, в том числе путем вмешательства в работу системы автоматизированного мониторинга оценки степени риска".

В ходе обысков нашли более 600 печатей юридических лиц с признаками фиктивности, офшорных компаний, нотариусов и факсимиле.

"Предварительно действия фигурантов уголовного производства квалифицированы по фактам злоупотребления властью или служебным положением; уклонения от уплаты налогов; легализации имущества, полученного преступным путем; несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин, а также финансирования терроризма (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 361 и ч. 3 ст. 258-5 УК Украины)", – объяснили в Офисе генпрокурора.