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"Обычная математика". Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии – Шмыгаль

Украинская нация стареет, через 15 лет пенсионеров будет вдвое больше, чем работающего населения, прогнозирует премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль: Мы не сможем платить пенсии будущим пенсионерам через лет 15. Это обычная математика и экономическая демография
Шмыгаль: Мы не сможем платить пенсии будущим пенсионерам через лет 15. Это обычная математика и экономическая демография
Фото: kmu.gov.ua

Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии своим гражданам. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, когда читал лекцию в университете "Львовская политехника". Трансляция велась на канале Кабмина в YouTube.

"Старая Европа и Украина, как ее часть, себя не воссоздает, нация стареет. Это проблема человеческого капитала", – сказал он.

Шмыгаль прогнозирует, что через 15 лет соотношение трудоспособного населения к пенсионерам будет оцениваться как один к двум.

"Это означает, что придется налоги вдвое увеличить, чтобы компании могли содержать пенсионеров на сегодняшнем уровне. А если мы хотим больше, то нужно еще больше налоги увеличить. [...] Конечно, увеличение вдвое или еще больше невозможно. Мы не сможем платить пенсии будущим пенсионерам через лет 15. Это обычная математика и экономическая демография. Что нужно делать? Есть разные подходы", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что отсутствие накопительной пенсионной системы считает одним из преступлений против Украины.

"Каждый из нас должен позаботиться о своей пенсии, наверное, уже с молодого возраста. Мы будем создавать накопительную систему уже со следующего года. То есть каждый из вас может накапливать себе пенсию и будет иметь какую-то небольшую социальную пенсию, как в развитых странах, которую дает государство и свои средства – такие, какие создадите", – сказал он студентам.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Из них более 8,4 млн получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3166,53 грн.

Размер минимальной пенсии в Украине с 1 сентября составляет 2 тыс. грн.

Теги: Украина, налоги, пенсии, пенсионеры, пенсия, демография, население, Денис Шмыгаль
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