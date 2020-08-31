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Минимальные пенсии с 1 сентября повысят на 110 гривен

Минимальный размер пенсии для пенсионеров с полным страховым стажем с 1 сентября вырастет с 1889 до 2000 грн, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В начале 2020 года среднюю пенсию в Украине повышали на 87 грн
В начале 2020 года среднюю пенсию в Украине повышали на 87 грн
Фото: depositphotos.com

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) провел перерасчет пенсий для 1,6 млн пенсионеров. Это связано с ростом минимальной заплаты с 1 сентября до 5000 грн, сообщила пресс-служба ПФУ в Facebook. 

В ПФУ уточнили, что рост пенсий полагается для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

"Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, вырастет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%)", – сообщили в Пенсионном фонде.

https://www.facebook.com/pfu.gov.ua/posts/3115587215236083

Пенсию в новых размерах начнут получать с сентября 2020 года, отметили в ПФУ. Что касается работающих пенсионеров, то перерасчет пенсий для них будет лишь при условии увольнения с работы или прекращения предпринимательской деятельности.

С начала 2020 года средняя пенсия в Украине выросла на 87 грн

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Из них более 8,4 млн получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3166,53 грн.

Теги: Украина, Пенсионный фонд, пенсионеры, пенсия, работа
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