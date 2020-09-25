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Зеленский внесет в Раду законопроект о налоговой амнистии со дня на день – Гетманцев

Президент Украины Владимир Зеленский скоро внесет в Верховную Раду законопроект о налоговой амнистии, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Гетманцев: Налоговая амнистия привлечет деньги в украинскую экономику
Гетманцев: Налоговая амнистия привлечет деньги в украинскую экономику
Фото: Danil Getmantsev / Facebook

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни внесет в парламент законопроект о налоговой амнистии. Об этом он написал в Facebook 24 сентября.

"Со дня на день ждем законопроект о налоговой амнистии от президента. Цели ясны. Задачи определены. Текст согласован", – отметил парламентарий.

https://www.facebook.com/danil.getmantsev/posts/4402319419843366

Гетманцев в комментариях под своим постом пояснил, зачем нужна налоговая амнистия.  

"У амнистии несколько задач: дать возможность людям выйти из тени перед внедрением автоматического обмена налоговой информацией; привлечь деньги в экономику; фискальная. Деньги в бюджет. Это не основная цель", – отметил глава комитета.

Гетманцев оценил примерный объем денег в тени в сбережениях граждан Украины.

"Никто не знает точной суммы. По нашим расчетам, где-то 50 млрд. Если удастся вывести хотя бы 10, это будет победой", – подчеркнул нардеп.

В интервью LIGA.net Гетманцев говорил, что налоговая амнистия согласована с Международным валютным фондом.

Амнистия предусматривает добровольное нулевое декларирование (механизм легализации доходов, позволяющий задекларировать все доходы, полученные до определенной даты, и уплатить с них налог) и освобождает от ответственности по уклонению от налогообложения, административной и финансовой ответственности за финансовые правонарушения. Амнистия не распространяется на взятки.

Для денег, которые размещаются на банковском счету, будет предусмотрена налоговая ставка в размере 5% и 9% – для денег и активов за границей. Наличные средства в Украине будут облагаться налогом по ставке 8%.

Гетманцев сообщил, что в качестве образца была использована амнистия в Индонезии и в Аргентине.

Теги: Верховная Рада, налоги, МВФ, амнистия, бюджет, Владимир Зеленский, законопроект, президент, Слуга народа, Даниил Гетманцев
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