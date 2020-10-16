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"Надо ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведет?" Галкин в образе Зеленского озвучил свою версию пяти вопросов для референдума. Видео

Российский шоумен Максим Галкин записал ролик на украинском языке, представ в образе президента Украины Владимира Зеленского, который обращается к своему народу. В перерывах между вопросами Галкин в образе Зеленского уходил в другую комнату на несколько секунд, а когда возвращался, шмыгал носом.

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Галкин записал ролик, подписав себя в титрах именем украинского президента Зеленского
Галкин записал ролик, подписав себя в титрах именем украинского президента Зеленского
Скриншот: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 16 октября в Instagram разместил видео, в котором предстал в образе президента Украины Владимира Зеленского, якобы обращающегося к народу с заявлением о необходимости ответить во время голосования на местных выборах на пять вопросов.

Обращение Галкин записал на украинском языке. Российский шоумен озвучил свою версию предложенных Зеленским пяти вопросов, дополнив их шестым. 

"Надо ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведет? Второй вопрос: надо ли сократить все население Украины до 300 депутатов? Третий: поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжелобольных политиков? Четвертый: в 1968 году был опубликован первый закон Ньютона о всемирном тяготении – надо ли поднимать вопрос на международном уровне о том, что либо все выполняют этот закон, либо никто? Пятый: может ли президент проводить такой референдум еженедельно или только перед выборами? И шестой вопрос: любишь ли ты регги?" – заявил шоумен 

В перерывах между вопросами Галкин в образе Зеленского дважды уходил в соседнюю комнату на несколько секунд, а когда возвращался оттуда, то шмыгал носом и покашливал.

Завершая обращение, Галкин в роли украинского президента поблагодарил зрителей за просмотры его роликов и сообщил, что якобы получил платиновую кнопку от YouTube-платформы.

"Спецвыпуск для Украины. Владимир Зеленский и его опросник", – подписал видео Галкин. В титрах на видео он указал имя украинского президента.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". 14–15 октября он озвучил первые два вопроса:

  • Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

16 октября президент Украины назвал оставшиеся три вопроса

  • Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?
  • Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса – для уменьшения боли у тяжелобольных?
  • Нужно ли Украине, у которой аннексировали часть территории, на международном уровне поднять вопрос: или все подписанты [Будапештского] меморандума выполняют взятые на себя обязательства, или никто.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Украина, выборы, референдум, Владимир Зеленский, украинцы, Максим Галкин
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