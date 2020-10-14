Новый глава британской контрразведки MI5 назвал Россию главной проблемой в 2020 году

Говоря о проблемах для безопасности Великобритании, новый руководитель MI5 Кен Маккаллум использовал метеорологическую аналогию, заявив, что Россия похожа на плохую погоду, а Китай напоминает изменение климата.

Разведка России по состоянию на октябрь 2020 года доставляет больше всего проблем Великобритании, об этом в интервью ВВС сказал новый руководитель контрразведывательной службы MI5 Кен Маккаллум.

По его словам, речь идет не столько о шпионах и похищении государственных секретов, а об угрозе людям, вплоть до попыток убийства, что продемонстрировал случай с отравлением оппозиционера Алексея Навального. MI5 видит угрозу демократии, инфраструктуре, экономике, научным исследованиям, подчеркнул Маккаллум.

Говоря о том, какая из стран будет представлять самые большие проблемы для Соединенного Королевства в ближайшее десятилетие, руководитель спецслужбы заявил, что это Китай. Он привел метеорологическую аналогию: РФ можно сравнить с плохой погодой, а КНР – с глобальным изменением климата.

С 2019 года правительство Великобритании принимает меры, направленные на противодействие иностранному шпионажу, а также росту влияния России и Китая.