ГОРДОН
 
 
Владимир Фесенко
Владимир Фесенко

Руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента".


все материалы автора

Зеленский болезненно воспринимает критику. Поэтому в послании стремился показать, что выполняет свои обещания

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

О послании президента, не вдаваясь в детали о сути и тональности.

Это было не столько обращение к Верховной Раде, сколько обращение к народу (это прозвучало в первых словах) и избирателям (в первую очередь – к своим).

По форме – это отчет о выполнении своей предвыборной программы. Думаю, что главный мотив выбора именно такого формата выступления – показать своим избирателям неизменность своей позиции и выполнение того, что обещал сделать. Мне кажется, что Зеленский очень болезненно воспринимает критику в свой адрес, особенно за невыполнение тех или иных программных обещаний. Поэтому он стремился показать, что он выполняет то, что обещал, и что много сделал за почти полтора года своего правления. Одновременно это и непрямой посыл еще раз поддержать его и его партию на предстоящих местных выборах.

По тональности – очень эмоциональное выступление, что отмечают (но критично) даже его оппоненты. Замечу, что у Зе снова появился драйв, который у него исчез последние месяцы. Раньше он выглядел утомленным, прежней эмоции не было. Сейчас она опять появилась. Еще одна особенность этого выступления – полемический задор. Президент Зеленский в своем выступлении обращался в первую очередь к простым гражданам, а вот полемизировал со своими оппонентами, главным образом – с теми, кто присутствовал в парламентском зале.

Источник: Владимир Фесенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, выборы, Владимир Фесенко, Владимир Зеленский, местные выборы, обращение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Кучер: Я – глаза, уши, руки, ноги Зеленского на месте
  Кучер: Я – глаза, уши, руки, ноги Зеленского на месте G
Ломаченко – Лопес. Онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира
Ломаченко – Лопес. Онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Битва за кресло мэра Киева. Полный список кандидатов. Обновлено
Битва за кресло мэра Киева. Полный список кандидатов. Обновлено G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Все еще больно". Актеры "Дизель Шоу" почтили память Поплавской, погибшей в ДТП
"Все еще больно". Актеры "Дизель Шоу" почтили память Поплавской, погибшей в ДТП
Анита Луценко показала фото-оберег от лишнего веса
Анита Луценко показала фото-оберег от лишнего веса
Ткаченко показал пятилетнего сына и поблагодарил жену за это счастье
Ткаченко показал пятилетнего сына и поблагодарил жену за это счастье
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как готовится к роли
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как готовится к роли
Кухар подвела итоги 100 дней на должности и.о. директора хореографического училища
Кухар подвела итоги 100 дней на должности и.о. директора хореографического училища
  Звезда фильма "Борат" Коэн во время интервью заставил ведущего снять штаны. Видео
  Звезда фильма "Борат" Коэн во время интервью заставил ведущего снять штаны. Видео
"Это выходит за рамки воображения". Кэмпбелл украсила обложку американского Vogue
"Это выходит за рамки воображения". Кэмпбелл украсила обложку американского Vogue
"За...бали!" Киркоров обматерил журналистов за вопрос о вечеринке в честь пресс-секретаря Путина. Аудио
"За...бали!" Киркоров обматерил журналистов за вопрос о вечеринке в честь пресс-секретаря Путина. Аудио
Фагот: Отныне я официально коронованная личность
Фагот: Отныне я официально коронованная личность
Умерла актриса Скобцева
Умерла актриса Скобцева
  "Россия и Америка". Успенская и Наргиз спели об "одной судьбе на две страны". Аудио
  "Россия и Америка". Успенская и Наргиз спели об "одной судьбе на две страны". Аудио
Alyosha во время прогулки в парке спела дочери колыбельную
Alyosha во время прогулки в парке спела дочери колыбельную
Спирс в микробикини поскользила руками по телу. Поклонники заявили, что ее накачали наркотиками
Спирс в микробикини поскользила руками по телу. Поклонники заявили, что ее накачали наркотиками
Уиллис снялся в рекламе аккумуляторов в образе полицейского из "Крепкого орешка". Видео
Уиллис снялся в рекламе аккумуляторов в образе полицейского из "Крепкого орешка". Видео
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
  Freedom to move. Пианист Евгений Хмара выпустил пятый альбом. Аудио
  Freedom to move. Пианист Евгений Хмара выпустил пятый альбом. Аудио
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS