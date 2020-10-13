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Великобритания поможет Украине создать две военно-морские базы

7 октября Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества стран в военной и военно-технической сфере. Среди прочего он предполагает помощь Украине в строительстве военно-морских баз.

Дата начала строительства баз пока неизвестна
Дата начала строительства баз пока неизвестна
Фото: depositphotos.com/

Великобритания поможет Украине создать две военно-морские базы – на Черном море и на Азовском. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 12 октября, сказал заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква.

"Украина нуждается в создании фактически с нуля военно-морских баз. И подчеркну, не британская военно-морская база будет размещена в Украине, а украинская база будет построена с привлечением британских специалистов. Мы говорим о том, что нам нужны несколько современных военно-морских баз. Должны обработать британский опыт, не повторять их ошибки", – подчеркнул он.

Жовква отметил, что помощь в базами является часть меморандума между Украиной и Великобританией. Когда именно начнется строительство он не уточнил.

С 2014 года Великобритания поставляла для нужд ВСУ военную помощь. Предыдущие правительства Соединенного Королевства выступали против поставок в Украину летального оружия.

Министр обороны Украины Андрей Таран и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Уоллес 7 октября в Лондоне подписали меморандум об усилении сотрудничества стран в военной и военно-технической сфере. Согласно меморандуму Великобритания профинансирует Украину на £1,25 млрд.

Теги: Украина, Великобритания
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