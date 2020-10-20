Украина перейдет к протоколу медицинской сортировки, если в сутки будет до 20 тыс. заболевших COVID-19 – Степанов

Если ежедневное количество заболевших COVID-19 в Украине дойдет до 20 тыс., Минздрав вынужденно перейдет к работе по протоколу медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам Степанова, Украина в ближайшие недели может выйти на третий уровень эпидопасности, когда за сутки будут выявлять 8–10 тыс. больных COVID-19 Фото: moz.gov.ua

Минздрав Украины введет ограничения "красного" уровня эпидемической опасности и применит весь перечень ограничений в случае, если за сутки в стране будет выявляться 11–15 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 20 октября во время выступления в Верховной Раде сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, Минздрав разработал план работы системы здравоохранения в период пандемии, который включает четыре уровня эпидемической опасности. Первый уровень предполагает выявление 5–7 тыс. заболевших COVID-19 в сутки.

"Второй уровень. Загруженность коек коронавирусного фонда больными – около 70% в стране. Ориентировочно ежедневное количество новых больных – 8–10 тыс. На этом уровне мы можем оказаться в ближайшие недели", – сказал министр.

В этом случае Минздрав увеличит количество коек для заболевших до 52 тыс. и начнет разворачивать временные госпитали. К лечению больных будут привлечены дополнительные медработники, отметил Степанов.

"Третий уровень – 11–15 тыс. больных в сутки, загруженность коек по всей стране не менее 85%. Дополнительно к мерам второго уровня будем вводить жесткие карантинные ограничения в стране с использованием полного перечня ограничений "красного" уровня эпидемической опасности. Будет начата мобилизация всех медработников и других категорий работников", – отметил глава Минздрава.

На этом уровне в стране будут организованы "полевые госпитали".

"Четвертый уровень. Когда ресурсы системы здравоохранения исчерпаны, когда ежедневно количество новых случаев заболевших будет около 20 тыс. Мы будем вынуждены активировать протоколы медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи", – сказал министр.

Он подчеркнул, что никто не хочет, чтобы Украина оказалась на третьем или четвертом уровнях.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 113 смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Это рекорд для страны, предыдущий – 109 летальных исходов – был установлен 16 октября.

По состоянию на 20 октября в Украине зафиксировано 309 107 случаев коронавирусной инфекции, из них 5469 – за последние сутки. Скончалось в стране с начала эпидемии 5786 больных с COVID-19, вылечилось 129 533 пациента.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.