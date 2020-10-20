Фагот: Отныне я официально коронованная личность

Солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Фагот (Олег Михайлюта) заразился коронавирусом. Об этом он сообщил 20 октября на своей странице в Facebook.
"Я понимал, что все пройдем через этот коронакипиш, но надеялся, что со мной это произойдет как можно позже или вообще обойдется. Но тест показал, что отныне я официально коронованная личность. В начале ломало серьезно, сейчас отпустило, но никому этого не советую", – написал артист.
Он отметил, что сложнее всего он переносит отсутствие обоняния.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В мире по состоянию на 20 октября зарегистрировано более 40 млн случаев COVID-19.
В Украине зафиксировано 309 107 случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии в стране от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 5786 больных.