Фагот: Отныне я официально коронованная личность

Солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Фагот (Олег Михайлюта) сообщил, что результаты его теста на коронавирус оказались положительными.

Солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Фагот (Олег Михайлюта) заразился коронавирусом. Об этом он сообщил 20 октября на своей странице в Facebook.

"Я понимал, что все пройдем через этот коронакипиш, но надеялся, что со мной это произойдет как можно позже или вообще обойдется. Но тест показал, что отныне я официально коронованная личность. В начале ломало серьезно, сейчас отпустило, но никому этого не советую", – написал артист.

Он отметил, что сложнее всего он переносит отсутствие обоняния.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире по состоянию на 20 октября зарегистрировано более 40 млн случаев COVID-19.

В Украине зафиксировано 309 107 случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии в стране от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 5786 больных.