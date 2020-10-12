Костромичева заразилась коронавирусом

Украинская модель и телеведущая Алла Костромичева 9 октября в Instagram сообщила, что заразилась коронавирусом.
По ее словам, заболевание проходит бессимптомно.
"Сижу дома, пью водичку, ибо это единственное, где вкусовые ожидания совпадают с реальностью", – написала она.
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Когда заканчивается что-то масштабное, обычно мы выдыхаем и расслабляемся и в этот момент максимально уязвимы. Видно на радостях, что мы все-таки досняли проект и теперь можно отдохнуть иммунитет дал сбои * . Пока без симптомов, но с положительным пцр сегодня я присоединилась к своим коллегам @moi_sofism и @s.nikitiuk. Теперь у нас у всех трех подтвержденныи * covid-19. Сижу дома, пью водичку, ибо это единственное, где вкусовые ожидания совпадают с реальностью. And yes, i am covid positive.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине по состоянию на 12 октября коронавирусом заразилось 265 454 человека, 5015 умерли. Выздоровело 114 410 жителей Украины.