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12 октября, 2020
 
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Костромичева заразилась коронавирусом

Украинская модель и телеведущая Алла Костромичева заявила, что сдала положительный тест на COVID-19.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Костромичева: Сижу дома, пью водичку
Костромичева: Сижу дома, пью водичку
Фото: alla / Instagram

Украинская модель и телеведущая Алла Костромичева 9 октября в Instagram сообщила, что заразилась коронавирусом.

По ее словам, заболевание проходит бессимптомно. 

ижу дома, пью водичку, ибо это единственное, где вкусовые ожидания совпадают с реальностью", – написала она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 12 октября коронавирусом заразилось 265 454 человека, 5015 умерли. Выздоровело 114 410 жителей Украины.

Теги: коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Алла Костромичева
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