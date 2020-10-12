Костромичева заразилась коронавирусом

Украинская модель и телеведущая Алла Костромичева заявила, что сдала положительный тест на COVID-19.

Украинская модель и телеведущая Алла Костромичева 9 октября в Instagram сообщила, что заразилась коронавирусом.

По ее словам, заболевание проходит бессимптомно.

"Сижу дома, пью водичку, ибо это единственное, где вкусовые ожидания совпадают с реальностью", – написала она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 12 октября коронавирусом заразилось 265 454 человека, 5015 умерли. Выздоровело 114 410 жителей Украины.