"Должно быть не все равно". Костромичева рассказала, как следит за фигурой

Украинская модель и телеведущая Алла Костромичева заявила, что не придерживается диеты.

Украинская модель и ведущая шоу "Супермодель по-украински" и "Топ-модель по-украински" на "Новом канале" Алла Костромичева считает залогом хорошей фигуры качество, а не количество еды. Об этом она рассказала в интервью "Фактам".

Она подчеркнула, что не придерживается диет, но прислушивается к себе.

"Самое главное – внимательно следить, что именно вы едите. Если человек выбрал правильное питание или занимается йогой, это дает результат не потому, что он отказывается от еды, а потому, что становится осознанным. Должно быть не все равно, что попадает в ваш организм", – заявила модель.

Алла Костромичева начала модельную карьеру в миланском агентстве Why Not. Сотрудничала с модными домами и брендами Givenchy, YSL, Alexander McQueen, Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Hermes, Balenciaga, Calvin Klein, MaxMara, Roberto Cavalli, Valentino, Dolce & Gabbana, Nina Ricci.