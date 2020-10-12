  Позитив заразился коронавирусом. У его партнерши по "Танцам со звездами" температура 35,1 ºС

Экс-участник группы "Время и Стекло" и музыкант группы Mozgi Позитив и его партнерша по проекту "Танцы со звездами" на "1+1" не смогли выйти на паркет.

Экс-участник группы "Время и Стекло" и музыкант группы Mozgi Позитив заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире программы "Танцы со звездами" на "1+1".

Позитив рассказал, что они с партнершей по паркету сдали тест на коронавирус. У Сахневич он оказался отрицательным, а у него – положительным.

ВИДЕО

Видео: Танці з зірками / YouTube

О своем состоянии он сообщил в Instagram.

"Ребзя, до последнего надеялся, что сможем выйти на паркет "Танцев со звездами" и показать наш главный козырь. Поднялась температура до 39 ºС и появилась сильная боль в теле. Сдал тест на COVID-19 и сразу изолировался в ожидании результатов. К сожалению, пару часов назад пришли результаты теста: "Обнаружено". Пожалуйста, берегите себя и следите за своим здоровьем! Всех обнял", – написал он.

Сахневич пожаловалась в Instagram на упадок сил.

"Друзья, к сожалению из-за плохого самочувствия выйти на паркет нам с Позитивом сегодня не удалось. Тяжелый график и изнуряющие репетиции дали о себе знать упадком сил и иммунитета. Пока сил нет, и температура выше 35,1 ºС не поднимается. Всем здоровья и берегите себя. Надеюсь, скоро увидимся", – отметила она.

В Украине на 12 октября зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество достигло 265 454. Умерли уже 5015 пациентов с COVID-19, в том числе 43 – за последние сутки. Продолжают болеть 146 029 человека, выздоровели – 114 410 (+903 за последние сутки).