Бульвар Шоубиз
 
12 октября, 2020
 
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"Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко

По словам российского композитора Игоря Крутого, певец Лев Лещенко был на грани суицида после заявления телеведущей Ксении Собчак.

 
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Крутой (на фото справа) рассказал о телефонном разговоре с Лещенко (на снимке слева)
Крутой (на фото справа) рассказал о телефонном разговоре с Лещенко (на снимке слева)
Фото: leshchenko_lv / Instagram

Российский композитор Игорь Крутой рассказал, что телеведущая Ксения Собчак чуть не довела до самоубийства переболевшего COVID-19 певца Льва Лещенко.  Об этом Крутой рассказал в интервью программе "Алена, блин!" на YouTube-канале Super.

По его словам, причиной стал пост Собчак на ее Telegram-канале "Кровавая барыня". Телеведущая заявляла, будто Лещенко заразил коронавирусом нескольких российских звезд, посетивших 14 марта день рождения сестры Крутого Аллы. 

"Лева Лещенко позвонил мне и сказал: "Знаешь, я прочитал сообщение Собчак, если бы подтвердилось то, о чем она написала... Я просто понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Я ему говорю: "Лева, ты что, с ума сошел?" – рассказал Крутой.

Он заверил Лещенко, что никто из присутствующих на празднике не заразился коронавирусом. В частности, как отметил Крутой, композитор Игорь Николаев почувствовал себя плохо уже после гастролей.

ВИДЕО
Видео: Super / YouTube

27 марта главврач инфекционной больницы Коммунарка Денис Проценко сообщил, что у Лещенко подтверждена коронавирусная этиология пневмонии, а вечером того же дня артиста перевели из реанимации в палату к жене. 3 апреля Лещенко сдал повторный тест на коронавирус – он показал отрицательный результат. 6 апреля Лещенко выписали.

К утру 12 октября количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире достигло 37,4 млн. Жертвами COVID-19 стали уже 1 075 942 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции почти 26 млн заболевших. Россия находится на четвертом месте по распространению инфекции в мире: 1,3 млн заболевших, 1,16 млн выздоровевших, 22,5 тыс. умерших.

Теги: Ксения Собчак, самоубийство, Игорь Крутой, Лев Лещенко, суицид, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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