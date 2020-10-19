Зеленский должен начать чувствовать ответственность за страну – Палица

Лучшего президента Украины, чем Владимир Зеленский, на сегодняшний день нет, но он должен разогнать людей, которые "сели на потоки", заявил лидер партии "За майбутнє", нардеп Игорь Палица.

Нардеп от группы "За майбутнє" и лидер одноименной партии Игорь Палица в эфире канала "112 Украина" 18 октября не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский не контролирует ситуацию в стране.

"Он имеет возможность назначать всех и вся по своему решению. Если он не контролирует ситуацию, – значит те, кто должен ему докладывать, о том, что происходит, – не докладывают. Почему они не докладывают? Они не знают или заинтересованы в том, чтобы не докладывать – тяжело объяснить. Мне говорят: "Президент, наверное не знает, но все, кто вокруг него, уже сели на денежные потоки. Напоминает 37-й год, когда люди, сидя в тюрьмах, писали письма Сталину и говорили, что Иосиф Виссарионович, видимо, не знает, что происходит в Советском Союзе", – сказал Палица.

При этом он считает, что лучшего президента, чем Зеленский, на сегодняшний день нет, пишет пресс-служба партии в Facebook.

"[Зеленский] должен оставаться президентом, но начать чувствовать ответственность за судьбу страны. И разогнать всех тех людей, которые сели на потоки, которые довели страну до того, что мы оказались в ужасной экономической и катастрофической эпидемической ситуации. Это либо произойдет до нового года, или уже не произойдет", – отметил Палица.

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

По данным опроса, который Киевский международный институт социологии провел в сентябре 2020 года, Зеленский опять выиграл бы выборы, если бы они состоялись в ближайшее время: его готовы поддержать 31,8% респондентов, а Порошенко – 18,9%.