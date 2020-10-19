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Зеленский должен начать чувствовать ответственность за страну – Палица

Лучшего президента Украины, чем Владимир Зеленский, на сегодняшний день нет, но он должен разогнать людей, которые "сели на потоки", заявил лидер партии "За майбутнє", нардеп Игорь Палица.

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Палица: Зеленский должен оставаться президентом, но начать чувствовать ответственность за судьбу страны
Палица: Зеленский должен оставаться президентом, но начать чувствовать ответственность за судьбу страны
Фото: пресс-служба партии "За майбутнє"

Нардеп от группы "За майбутнє" и лидер одноименной партии Игорь Палица в эфире канала "112 Украина" 18 октября не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский не контролирует ситуацию в стране. 

"Он имеет возможность назначать всех и вся по своему решению. Если он не контролирует ситуацию, – значит те, кто должен ему докладывать, о том, что происходит, – не докладывают. Почему они не докладывают? Они не знают или заинтересованы в том, чтобы не докладывать – тяжело объяснить. Мне говорят: "Президент, наверное не знает, но все, кто вокруг него, уже сели на денежные потоки. Напоминает 37-й год, когда люди, сидя в тюрьмах, писали письма Сталину и говорили, что Иосиф Виссарионович, видимо, не знает, что происходит в Советском Союзе", – сказал Палица. 

При этом он считает, что лучшего президента, чем Зеленский, на сегодняшний день нет, пишет пресс-служба партии в Facebook. 

"[Зеленский] должен оставаться президентом, но начать чувствовать ответственность за судьбу страны. И разогнать всех тех людей, которые сели на потоки, которые довели страну до того, что мы оказались в ужасной экономической и катастрофической эпидемической ситуации. Это либо произойдет до нового года, или уже не произойдет", – отметил Палица. 

https://www.facebook.com/ForFutureOfficial/posts/171661764555905

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

По данным опроса, который Киевский международный институт социологии провел в сентябре 2020 года, Зеленский опять выиграл бы выборы, если бы они состоялись в ближайшее время: его готовы поддержать 31,8% респондентов, а Порошенко – 18,9%.

Теги: Украина, Иосиф Сталин, Игорь Палица, Владимир Зеленский, За майбутнє
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