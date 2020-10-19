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"За майбутнє": В Черновцах по политическим мотивам через суды пытаются уволить успешного руководителя онкоцентра

В политической силе назвали генерального директора Буковинского клинического онкологического центра Игоря Малышевского одним из лучших медицинских управленцев, который модернизировал онкоцентр, и заявили, что его увольнение приведет к катастрофе для тысяч людей, больных раком.

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Ирина Суслова: Мы хотим, чтобы медучреждения возглавляли мотивированные неравнодушные специалисты. Игорь Малышевский как раз такой человек
Ирина Суслова: Мы хотим, чтобы медучреждения возглавляли мотивированные неравнодушные специалисты. Игорь Малышевский как раз такой человек
Фото: Ирина Суслова / Facebook

Генерального директора Буковинского клинического онкологического центра Игоря Малышевского пытаются уволить с должности по политическим мотивам из-за поддержки им партии "За майбутнє". Об этом идет речь в заявлении партии, распространенном пресс-службой в СМИ 19 октября.

В политической силе назвали Малышевского одним из лучших медицинских управленцев, который модернизировал онкоцентр, и заявили, что его увольнение, которое пытаются осуществить через суды, приведет к катастрофе для тысяч людей, больных раком. "За майбутнє" потребовала от власти прекратить политические репрессии и пообещала привлечь их организаторов к ответственности, а также поддержать врача, который стал их жертвой.

"Игорь Малышевский проявил себя как умелый руководитель, организатор и человек, которому не безразлично горе людей. Под его руководством были реконструированы приемное отделение, онкогинекология, отделение патологии молочной железы, блок с рентген-аппаратом. В онкоцентр закупили современное оборудование, в частности новый рентген-аппарат, который позволяет делать КТ и минимизирует радиационное излучение. Модернизированы операционные, которые теперь по качеству не уступают лучшим частным клиникам. И вот теперь за все это Игорь Малышевский получает "благодарность" – увольнение", – сообщила лидер женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова.

По ее словам, он выиграл конкурс на должность генерального директора, но контракт так и не утвердили.

"Игорь Малышевский доказал через суд свое право возглавлять онкоцентр. Однако его активность, неравнодушие и поддержка им политической партии "За майбутнє" не понравилась старым политическим элитам, которые никогда не верили в медицинскую реформу и всячески ее тормозили. Они пока подали апелляционную жалобу, чтобы уволить этого специалиста. Им не нравится, что врач говорит правду, что он имеет свою политическую позицию и что он действительно работает и меняет медучреждение к лучшему. И им все равно, что в Буковинском онкологическом центре 20 тыс. человек ежегодно получают помощь и благодаря усилиям Игоря Малышевского многим спасены жизни. Руководствуясь только политической целесообразностью, его противники хотят посадить на должность своего ставленника, даже если ценой таких кадровых изменений будет здоровье людей", – подчеркнула политик.

Она заявила, что партия "За майбутнє" поддержит Игоря Малышевского.

"Мы хотим, чтобы медучреждения возглавляли мотивированные неравнодушные специалисты. Игорь Малышевский как раз такой человек и поэтому "За майбутнє" требует от власти прекратить политические репрессии! Мы поможем отстоять права медика, а те, кто инициировал его политическую травлю, рано или поздно будут отвечать за это перед законом", – убеждена Ирина Суслова.

Теги: медицина, Черновцы, Игорь Палица, Ирина Суслова, врач, За майбутнє, женское движение партии
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