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Гусовский: Судьба будущего музея на Почтовой – в руках нового Киевсовета

Находка на Почтовой площади в Киеве исторических артефактов была невероятной удачей, но сейчас созданием музея никто не занимается, рассказал кандидат на должность мэра Киева от политической партии "За майбутнє" Сергей Гусовский.

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Сергей Гусовский: Я убежден, что у Почтовой площади есть как фантастическое прошлое, так и потенциально очень хорошее будущее
Сергей Гусовский: Я убежден, что у Почтовой площади есть как фантастическое прошлое, так и потенциально очень хорошее будущее
Фото: Сергій Гусовський / Facebook

Извлечь из бюрократического болота раскопки на Почтовой площади и создать там музей – это обязанность нового Киевсовета, заявил кандидат на должность мэра Киева от политической партии "За майбутнє" Сергей Гусовский в комментарии "Украинскому радио". Журналист отметила, что Гусовский был одним из тех депутатов городского совета, кто отстаивал у застройщиков археологические находки на Почтовой площади.

"К сожалению, мы сталкивались с бешеным сопротивлением. Было сделано все, что возможно и невозможно на тот момент, ведь мы действовали в оппозиции. Тем не менее удалось по крайней мере остановить строительство очередного ТРЦ", – отметил он.

Сейчас дело уже за депутатами следующего созыва Киевсовета, а пока вопрос с найденными на площади историческими артефактами не решен, рассказал политик.

"Сейчас там ничего не происходит. И те, кто несет ответственность – куча департаментов КГГА – тихо сидят и считают, что не должны ничего делать. А какое-то очередное коммунальное предприятие об этом якобы должно заботиться. По моему мнению, это вопрос того, какие изменения внести в инвестиционный договор. Не исключено, что нужно выкупить права инвестора. Но замечу, что у города очень сильная позиция, если решить все же идти в суд. Суть в том, что строительство было оформлено как составляющая реорганизации дорожной развязки: хотели сэкономить, но вместо этого сами себе создали беду, потому что не предполагали, что кто-то всерьез возьмется разбираться, что не так со строительством там ТРЦ", – объяснил Гусовский.

Кандидат на должность городского головы убежден, что музей на Почтовой обязательно появится.

"Там нашли не просто артефакты, а улицу, которой тысяча лет, – живую ткань истории времен крещения Руси. Это была невероятная находка, и хорошо, что удалось остановить эту мошенническую застройку. Было много тех, кому не безразлично, я был непосредственно к этому причастен со стороны Киевского городского совета. У нас была мощная команда, которая на протяжении не одного месяца отстаивала создание музея. Поэтому я убежден, что у Почтовой площади есть как фантастическое прошлое, так и потенциально очень хорошее будущее. Мы с командой "За майбутнє" в Киевсовете будем продолжать бороться, чтобы создать там музей", – подчеркнул он.

В 2015 году во время плановых работ на площади археологи обнаружили уникальные артефакты – хорошо сохранившиеся срубы и частоколы, которые, по мнению ученых, относятся к временам Киевской Руси XI–XIII веков: древнюю мостовую, небольшое кладбище, усадьбы и улицы между ними. В связи с этим строительство торгового центра приостановили.

20 апреля 2018 года Киевсовет поддержал прекращение договора с застройщиком Почтовой площади.

При этом Киевсовет 21 июня того же года поддержал решение о создании "публичного пространства" на площади вместо музея.

5 июля 2018-го Верховная Рада приняла постановление о причислении артефактов на Почтовой площади в Киеве к памятникам национального значения.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, КГГА, археология, Киевсовет, местные выборы, Почтовая площадь, Сергей Гусовский, музей, За майбутнє
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