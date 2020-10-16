"За майбутнє" заявила о запугивании властью кандидатов и избирателей на местных выборах

В политической партии "За майбутнє" перечислили примеры давления как на кандидатов от этой силы на местных выборах, так и на избирателей, которые приходят на агитационные встречи.

В партии "За майбутнє" заявили о скоординированных действиях власти Украины, направленных на запугивание кандидатов от партии и избирателей, участвующих в агитационных встречах. Об этом политическая сила написала на своем сайте.

"Так, сегодня [15 октября] около 18 часов в Запорожье неизвестные обстреляли авто с кандидатами в депутаты Запорожского городского совета от партии "За майбутнє" – ветераном АТО Сергеем Кириком и Татьяной Лазаревич, которые возвращались со встречи с избирателями. Кроме того, власти развернули системную кампанию травли участников встреч с активистками женского движения партии "За майбутнє", которые в рамках всеукраинского тура общаются с представителями общин и инициируют решение важных проблем местного значения", – сказано в заявлении.

Партийцы добавили, что в одном из городов активистки встретились с директором местного учреждения культуры, которую после этого "запугали настолько, что она просила не только не озвучивать проблемы, о которых рассказывала, но и вообще не упоминать ее имени".

"То есть речь идет о наступлении на фундаментальные демократические ценности, ведь, согласно Конституции Украины, каждый имеет право на свободное выражение своих взглядов и убеждений, право обращаться за поддержкой к нашей или любой другой политической организации. Ответственно заявляем, что политическая партия "За майбутнє" защитит каждого, кто обратится к нам за помощью, независимо от политических взглядов и предпочтений. Зато каждый, кто разворачивает в стране политический террор, будет наказан в соответствии с действующим законодательством. Мы не допустим возвращения атмосферы страха и запугивания, преследования и издевательств над инакомыслящими", – заявили в партии.

Представители политсилы потребовали от властей "немедленно прекратить позорную практику политического террора, обеспечить гарантии каждому свободно выражать свои мысли и принять меры для привлечения к ответственности лиц, совершивших нарушения закона".

В партии призвали всех, кто стал объектом политических преследований, обращаться и сообщать об этом.