Нардеп Палица: У нас война с эпидемией. Все надо делать в ручном режиме

На местах люди знают, чего именно не хватает для борьбы с эпидемией коронавируса, и президент должен просто выслушать их и дать распоряжение закупить необходимое, считает лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица.

Игорь Палица: Пока чиновники думают, где украсть и куда положить, у меня военный ручной режим. И поверьте мне, он работает Фото: пресс-служба партии "За майбутнє"

Для борьбы с пандемией COVID-19 не нужны национальные штабы, президент страны должен собрать совещание с владеющими ситуацией на местах людьми и решить основные задачи, заявил 8 октября в эфире ток-шоу "Право на владу" на "1+1" лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица.

"Сильные люди, кто действительно занимается областью, знают, сколько надо лабораторий, где их установить, сколько нужно на это средств, где поставить КТ и где взять персонал. На местах люди все знают. Достаточно президенту выслушать все проблемы, составить список проблем и дать задание срочно все это закупить. И это все реально в течение месяца решить – не надо никаких штабов, все надо делать в ручном режиме", – отметил политик.

Благодаря таким решениям для Волынской области уже нашли два аппарата КТ и через четыре недели они уже будут в Луцке, сообщил он, а за это время в инфекционной и детской больницах будут подготовлены помещения и специалисты для работы на этих аппаратах. Через три недели будут работать три лаборатории, которые смогут делать 1100 тестов на коронавирус за сутки, добавил Палица.

"У нас война с эпидемией. Пока чиновники думают, где украсть и куда положить, у меня военный ручной режим. И поверьте мне, он работает. Он сработал в Одессе в 2014 году и сегодня работает на Волыни. Мы не будем гарантировать, что люди не будут заражаться. Но мы можем гарантировать, что их будет куда госпитализировать, чтобы спасти жизни", – заявил нардеп.

В Украине по состоянию на 9 октября зафиксировали 250 538 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 5804 – за последние сутки. Скончались 4779 пациентов с COVID-19, вылечились 110 650 больных.