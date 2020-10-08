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В пятерке лидеров симпатий избирателей – "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "За майбутнє" – опрос

Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", на местных выборах пятипроцентный барьер преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батьківщина" и "За майбутнє".

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Практически все эти партии за последнюю неделю улучшили свой результат
Практически все эти партии за последнюю неделю улучшили свой результат
Фото: EPA

По результатам агрегированного рейтинга партий, на местных выборах, которые запланированы в Украине на 25 октября, пятипроцентный барьер преодолевают пять партий. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 7 октября.

Согласно исследованию, "Слуга народа" получила бы 17,2% голосов тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционная платформа – За жизнь"  12,6%, "Европейская солидарность"  11,7%, "Батьківщина"  7,5%, "За майбутнє" – 7,2%.

Практически все партии, кроме "Батьківщини", за последнюю неделю улучшили свой результат, сказано в опросе.

Опрос проводился 4–7 октября, в нем приняли участие 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,4%.

1 октября "Рейтинг" сообщал, что "Слугу народа" готовы подержать 15,5% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Европейскую солидарность" – 11,4%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 11,4%, "Батьківщину" – 8,3% и "За майбутнє" – 6,2%.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Украина, Виктор Медведчук, рейтинг, ВО Батьківщина, соцопрос, Игорь Палица, местные выборы, Слуга народа, Европейская солидарность, Александр Корниенко, ОПЗЖ, За майбутнє
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