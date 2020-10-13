Город Новый Буг находится на грани экологической катастрофы – "За майбутнє"

В Новом Буге Николаевской области не решается проблема очистки сточных вод, заявляют представители партии "За майбутнє".

В партии "За майбутнє" заявили об экологических проблемах в Новом Буге Фото: rbc.ua

Город Новый Буг Николаевской области находится на грани экологической катастрофы. Такое мнение высказали представители женского движения партии "За майбутнє" во время поездки в город, пишет "РБК-Украина".

В частности, кандидат в мэры Нового Буга от партии "За майбутнє" Виталий Крикун заявил, что городские очистные сооружения разрушены. "Все вырезано, коллекторы не работают. Соответственно, присутствует очень неприятный запах", – рассказал он.

По словам Крикуна, многие жилые дома и бюджетные учреждения отключены от централизованной канализации. "Попадая в пруд, сточные воды являются причиной гибели рыбы. Бывшая зона отдыха стала местом экологического бедствия", – заявил он.

По оценке главы женского движения партии "За майбутнє" Ирины Сусловой, ориентировочная стоимость решения проблемы составляет около 10 млн грн, но при бюджете в 100 млн грн, город "не может себе позволить такие расходы". По ее мнению, ремонт коллекторов можно оплатить за счет государственного фонда регионального развития, однако никаких действий в этом направлении не предпринимается.

"Этот вопрос, в первую очередь, к местной власти и к правительству, которое, вероятно, работает не по предназначению. Или не понимает последствий, к которым приведет небрежность в таком вопросе", – заявила она.