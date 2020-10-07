В Чернигове избирателям раздают лампочки с фотографией нардепа Полякова – КИУ

В Чернигове избирателям раздают электрические лампочки LED-лампочки с фотографией нардепа от группы "За майбутнє" Антона Полякова и Валерии Маковой – "представителя микрорайона от команды Антона Полякова "За будущее Чернигова". Об этом сообщил Комитет избирателей Украины в Facebook.
По данным КИУ, лампочки раздают жителям микрорайона Градецкий в обмен на персональную информацию.
"Соответствующая деятельность проводится в Чернигове с начала сентября. Ее инициатором являются городская команда партии "За майбутнє" и бывший член фракции "Слуга народа" Антон Поляков, которые проводят в городе акцию по энергосбережению. Суть акции заключается в том, что в обмен на персональные данные, такие, как ФИО и контактные данные, избирателям предлагают получить две LED-лампочки. Кроме того, во время дворовых встреч избиратель сможет получить еще две лампочки. Деятельность происходит по технологии "от двери до двери", – сказано в релизе Комитета избирателей.
Участие в таких обходах принимают агитаторы и сами кандидаты, отмечает КИУ. Такие действия имеют признаки подкупа избирателей, ответственность за них предусмотрена ст. 160 Уголовного кодекса Украины, подчеркнули в комитете. КИУ передал в Нацполицию информацию о такой "акции".
Технология "лампочки в обмен на голос" в Черниговской области используется не впервые, ее применяли, в частности, в 2016 году в округе №206 на довыборах в Верховную Раду, рассказал глава КИУ Алексей Кошель. Он не уточнил, кто из кандидатов применял этот метод.
Поляков вошел в Верховную Раду, одержав победу на выборах в 206 округе, он входил во фракцию "Слуга народа", но в декабре 2019 года был исключен из нее. В группу "За майбутнє" вошел в июне 2020-го.
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.