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"За майбутнє": Спорткомплекс "Олимпиец" в Одессе, где власти собираются размещать больных COVID-19, совершенно к этому не приспособлен

В одесском "Олимпийце" из-за недостаточной мощности электросетей не работает система вентиляции, зимой температура не поднимается выше 10 градусов, на стенах грибок и старая штукатурка, отсутствует вода, не соблюдены нормы противопожарной безопасности, заявили в партии "За майбутнє".

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Преобразование спорткомплекса в госпиталь это приговор сотням инфицированных коронавирусом, которые туда могут попасть, заявили в партии
Преобразование спорткомплекса в госпиталь – это приговор сотням инфицированных коронавирусом, которые туда могут попасть, заявили в партии
Фото: zamajbutne.com.ua

Решение Министерства здравоохранения о размещении больных COVID-19 в одесском спорткомплексе "Олимпиец" приведет к увеличению смертности среди пациентов из-за его полной неприспособленности к такой задаче и общей разрухи, заявили 16 октября в партии "За майбутнє". В политсиле требуют отставки министра здравоохранения Максима Степанова, который, по мнению партийцев, не сумел должным образом развернуть временные госпитали, где были бы надлежащие условия для лечения.

"Спорткомплекс "Олимпиец" в Одессе, где власти собираются размещать больных COVID-19, совершенно к этому не приспособлен. Сегодня там идет капитальный ремонт, который еще далек от завершения. Преобразование спорткомплекса в госпиталь – это приговор сотням инфицированных коронавирусом, которые туда могут попасть. Во-первых, в "Олимпийце" из-за недостаточной мощности электроэнергии не работает система вентиляции, что критически важно для лечения. Во-вторых, зимой там сплошные сквозняки и температура внутри помещения не поднимается выше 10 градусов. Включить кондиционеры на обогрев здесь нет возможности", – сказала лидер женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова.

Она подчеркнула, что пациенты будут просто замерзать на кроватях.

"В-третьих, на стенах грибок, старая штукатурка просто сыплется на голову, отсутствует вода, не соблюдены элементарные нормы противопожарной безопасности. Пребывание в таких условиях только поможет коронавирусу преодолеть иммунную систему человека. Будут ли нести руководство Минздрава и персонально Максим Степанов ответственность за смерти больных из-за непутевого решения разместить их среди этой разрухи? А также за то, что за полгода он так и не сумел развернуть сеть временных госпиталей с надлежащими условиями, хотя знал о неизбежности второй волны коронавируса. На самом деле, это лишь один пример бездарного управления медициной, которую демонстрирует министр. Именно поэтому он должен как можно быстрее уйти в отставку", – заявила политик.

Спорткомплекс "Олимпиец" нужно как можно быстрее реконструировать и вернуть ему статус олимпийской базы, убеждена она.

"Спортивный комплекс "Олимпиец" следует привести в надлежащее состояние, завершив его капитальный ремонт. Тогда это будет спортивная база высокого уровня. До 2012 года она готовила спортсменов к Олимпийским играм и имела соответствующий статус. После его потери комплекс окончательно пришел в упадок. Поэтому партия "За майбутнє" выступает за восстановление статуса базы олимпийцев, что даст комплексу достойное финансирование. Одесситы будут гордиться спорткомплексом "Олимпиец", но для этого нужно, чтобы в городе была профессиональная дееспособная власть, которая заботится о спортивной инфраструктуре. И после 25 октября она здесь обязательно появится", – заявила Суслова.

По состоянию на 16 октября в Украине зафиксирован 287 231 случай коронавирусной инфекции, из которых 5992 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5408 больных, 121 919 пациентов вылечились.

По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины, на утро 16 октября 2020 года в Одесской области зарегистрированы 18 012 случаев COVID-19. В городской клинической инфекционной больнице находятся 173 пациента с коронавирусной инфекцией, из них 95 человек – в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии 78 пациентов, из них 75 человек не нуждаются в искусственной вентиляции легких, три пациента получают кислородную терапию, пишет официальный городской портал.

После заполнения опорных больниц "третьей волны", одесских пациентов с COVID-19 будут размещать в спорткомплексе "Олимпиец", сообщила 9 октября и.о. директора департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева. Об этом писало местное издание "Думская".

Теги: Одесса, Ирина Суслова, Минздрав, Максим Степанов, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, За майбутнє, женское движение партии
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