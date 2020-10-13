ЦИК за 12 дней до выборов распустил Одесский теризбирком

В работе Одесской городской избирательной комиссии обнаружены многочисленные нарушения, полномочия всего ее состава досрочно прекращены. Об этом сказано в решении Центризбиркома.

13 октября Центральная избирательная комиссия установила факты систематических нарушений в деятельности Одесской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) и досрочно прекратила полномочия всего ее состава. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Так, при регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета, выдвинутых Блоком Дмитрия Голубова, регистрации кандидата на должность городского головы от этой организации, а также при регистрации кандидатов в депутаты горсовета от партии "Наш край", Одесский городской избирком принял решение вопреки решениям судов, вступивших в законную силу.

Центризбирком отменил постановления одесской комиссии, принятые с нарушением законодательства, и обратился к Национальной полиции Украины для проведения проверки обстоятельств случившегося.

Местные организации политических партий могут до 17.00 14 октября подать в ЦИК новые кандидатуры в одесскую комиссию.

"Центральная избирательная комиссия обязала Одесскую городскую ТИК после формирования ее нового состава привести свою деятельность и решения в соответствие с требованиями избирательного законодательства и с учетом решений судов, вступивших в законную силу", – отметили в пресс-службе.

Глава одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко в комментарии "Думской" сказал, что ТИК приняла постановление о допуске к выборам Блока Дмитрия Голубова и партии "Наш край" после того, как сроки, предусмотренные законодательством, давно истекли. Роспуск комиссии закономерен, считает представитель КИУ.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.