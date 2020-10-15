ЦИК сформировал новый состав Одесской избирательной комиссии

В новый состав Одесской избирательной комиссии входят 18 человек.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Фото: depositphotos.com

Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Одесской городской территориальной избирательной комиссии. Об этом сообщили на сайте ЦИК.

Новый состав комиссии сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий и насчитывает 18 человек.

13 октября ЦИК установила факты систематических нарушений в деятельности Одесской городской территориальной избирательной комиссии и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

Глава одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко в комментарии "Думской" сказал, что ТИК приняла постановление о допуске к выборам Блока Дмитрия Голубова и партии "Наш край" после того, как сроки, предусмотренные законодательством, давно истекли.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.