Центризбирком аккредитовал более 200 официальных наблюдателей для работы на местных выборах

Центризбирком Украины аккредитовал четыре иностранных государства и восемь международных организаций для наблюдения на местных выборах, которые состоятся 25 октября.

ЦИК аккредитовала 16 официальных наблюдателей от четырех иностранных государств и 206 – от международных организаций Фото: EPA

Центральная избирательная комиссия Украины выдала аккредитацию 222 официальным наблюдателям на местых выборах. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба ЦИК.

"Комиссия аккредитовала 17 официальных наблюдателей на местных выборах. А именно: двух – от Чехии, пятерых – от Международной неправительственной организации "Координационный ресурсный центр", трех – от Международного фонда за лучшее управление, пятерых – от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, двух – от общественного союза "Международное сообщество по правам человека", – сказано в сообщении.

ЦИК аккредитовала на местных выборах 16 официальных наблюдателей от четырех иностранных государств и 206 – от восьми международных организаций.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.