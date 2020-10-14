ГОРДОН
 
 
Публикации ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Список "двойников" кандидатов на местных выборах 2020 года. Что это за технология и как с ней бороться?

29 сентября завершилась регистрация кандидатов на местные выборы, которые состоятся 25 октября. В ряде населенных пунктов были зарегистрированы люди с такими же именами именами и фамилями, как у известных претендентов на должности. Таких кандидатов называют "двойниками". В некоторых общинах, например в Умани, это привело к скандалу. "ГОРДОН" рассказывает, что представляет собой технология "двойников" на выборах и как с ней бороться.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Местные выборы в Украине пройдут 25 октября
Местные выборы в Украине пройдут 25 октября
Фото: EPA
Елена КРАВЧЕНКО
журналист

"Двойники" на местных выборах 2020 года

В Украине 25 октября состоятся местные выборы. Регистрация кандидатов завершилась 29 сентября. В ходе предвыборной кампании вспыхнуло несколько скандалов с "двойниками" кандидатов. 

26 сентября мэр Умани Черкасской области Александр Цебрий заявил, что местная избирательная комиссия отказала ему в регистрации кандидатом в мэры, но зарегистрировала при этом двух его "двойников", которые недавно сменили имена. В таком решении он обвинил партии "Слуга народа" и "За майбутнє", которые якобы объединились и совместно принимают решения в комиссии.

https://www.facebook.com/Oleksandr.Tsebriy/videos/808454986629641/

"За два месяца сделали "клонов", изменили ФИО. Эти люди проживают в Кировоградской области, по одному адресу, в одном населенном пункте, и они были зарегистрированы. У меня есть претензии к членам Уманского ТИК, которые, я убежден, мошенническим способом принимают решения", – сказал Цебрий в эфире канала ICTV, добавив, что обратился в полицию.

29 сентября Центризбирком отменил постановление Уманского городского территориального избиркома об отказе Цебрию в регистрации. В итоге мэра зарегистрировали кандидатом, но его "двойников" не сняли. 

В Ужгороде на должность мэра баллотируется нынешний городской голова Богдан Ефстафиевич Андриив, а также самовыдвиженцы Богдан Ярославович Андриив и Иван Андриив.

"На выборах городского головы Ужгорода зарегистрировали двух моих "двойников". Оба – не ужгородцы, один вообще стал Богданом Андриивым в сентябре прошлого года, до этого был Павлом Слободяном. Что могу еще сказать? Регистрируют "двойников" обычно против сильных кандидатов, поэтому для меня это – еще одно подтверждение, что мы с командой на протяжении пяти последних лет работали действительно эффективно для развития города и в пользу ужгородцев. Считаю, если нечего сказать избирателям, когда нет весомых аргументов, реальных дел, в ход идут такие мошеннические схемы, чтобы запутать избирателей. Верю, что ужгородцы не позволят манипулировать их мнением и не поддадутся ни на какие грязные технологии", – написал Андриив в Facebook.

https://www.facebook.com/BohdanAndriyivPolitics/posts/1214895502218408

В Одессе на должность городского головы претендовали "двойники" нескольких политиков. В частности, были зарегистрированы Александр Зеленский ("Молодежь к власти") и Василий Зеленский (Цыганская партия Украины). Кроме этого, на пост мэра претендовало пять Олегов Филимоновых. Одного из них – юмориста Олега Николаевича Филимонова – выдвинула партия "Слуга народа".

Также был зарегистрирован Саакашвили Михеил Владимирович 1990 года рождения от "Блока Саакашвили". Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили называл партию фейковой. 

"Наша партия "Рух нових сил Михаила Саакашвили" на выборы в Одессе не идет, мы не выдвигали ни одного кандидата. А "Блок Михеила Саакашвили" – абсолютно фейковая партия, подставная утка старой власти!" – заявил он.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/3664036856960002

2 октября Центризбирком отменил регистрацию четырех Филимоновых, одного Саакашвили и двух Зеленских.

В Черкассах документы на регистрацию кандидатами в мэры подали два "двойника" нынешнего мэра Анатолия Васильевича Бондаренко – Анатолий Андреевич Бондаренко и Антон Бондаренко. 28 сентября они отказались баллотироваться, пишет Zmi.ck.ua.

"Более подробную информацию об авторах этой аферы, которую предлагали жителям города, мы передадим в правоохранительные органы. Есть авторы, которые за ними стоят, как с людьми общались, вознаграждения предлагали. Жаль, что за этой аферой стоит один из кандидатов на должность городского головы", – сказал действующий мэр Бондаренко.

Двойники Бондаренко с выборов снялись. Фото: Управління Державної служби України з НС у Черкаській області / Facebook
Двойники Бондаренко с выборов снялись. Фото: Управління Державної служби України з НС у Черкаській області / Facebook

Также "двойники" есть в бюллетене на довыборы в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области. Там баллотируется кандидат от "Слуги народа" Анатолий Григорьевич Гунько, а также самовыдвиженцы Анатолий Николаевич Гунько и Игорь Гунько.

Служба безопасности Украины сообщала, что в Кировоградской области кандидат в мэры Светловодска пытался нанять "двойника" своего конкурента. Кандидата и его помощника задержали после передачи 10 тыс. грн "двойнику". 

По состоянию на 7 октября правоохранители открыли 11 уголовных производств по факту регистрации кандидатов-"двойников", сообщало Министерство внутренних дел.

"Наиболее вопиющий факт – регистрация "двойников" мэра Умани. Сейчас по этим фактам открыто два уголовных производства, досудебное расследование продолжается", – сказал замначальника Главного следственного управления Нацполиции Руслан Дударец.

Что это за технология?

Как отмечает гражданская сеть "Опора", технология "двойников" кандидатов – не новая, она активно применялась, например, на парламентских выборах 2019 года. Тогда регистрировали ряд кандидатов от организаций, названия которых созвучны с названием пропрезидентской партии "Слуга народа", в меньшей степени – партии "Голос".

Фото: EPA (архив)
Фото: EPA (архив)

По данным Комитета избирателей Украины, на парламентских выборах 2019 года баллотировался 161 кандидат-"двойник" в 48 округах. За них проголосовало более 91 тыс. избирателей, они получили от 0,06% до 5% голосов.

"В среднем такие граждане, которые меняют фамилию, а также имя и отчество, получают от 10 до 15 тыс. грн, а остальное забирают посредники. Преимущественно это "черные" политтехнологи. Надбавку, которая может достигать $2–3 тыс., забирают они", – сообщили  "Німецькій хвилі"  в Комитете избирателей Украины.


Как бороться с "двойниками"?

В "Опоре" подчеркнули, что законодательство не классифицирует такие случаи как нарушения, поскольку нет запрета на регистрацию кандидатов с одинаковыми или похожими персональными данными, а также с похожими названиями организаций, которые их выдвигают. В то же время "Опора" заявила, что такие действия можно рассматривать как злоупотребление правом баллотироваться и быть избранным с целью введения избирателя в заблуждение.

Гражданская сеть советует избирателям более внимательно изучать информацию в бюллетенях, в частности – обращать внимание на организацию, которую представляет кандидат, и способ выдвижения (самовыдвиженец или претендент от партии).

Как рассказала в комментарии "Громадському радіо" глава правления "Опоры" Ольга Айвазовская, в случае подтверждения злоупотреблений виновным могут грозить санкции.

"Кто такой "двойник", если речь идет о злоупотреблениях? Прежде всего, это лицо, принявшее предложение или обещание получить неправомерную выгоду в связи с реализацией своего права быть кандидатом и участвовать в выборах. И ключевой вопрос, что правоохранительная система должна установить не только мотив, но и факт этого обещания или предложения. В частности, денежного – за то, чтобы этот гражданин или гражданка были зарегистрированы на выборах. Если будет доказан факт получения или принятия предложения неправомерной выгоды, то для предложившей стороны предусмотрена санкция. В частности, три года ограничения свободы, заключение от двух до шести лет и запрет занимать определенные должности в течение пяти лет. Если же будет доказано, что имел место сговор лиц, то санкции выше. От пяти до семи лет заключения и запрет занимать определенные должности в течение пяти лет", – сказала она.

За кандидатов-"двойников" в 2019 году проголосовала 91 тыс. избирателей. Фото: EPA (архив)
За кандидатов-"двойников" в 2019 году проголосовала 91 тыс. избирателей. Фото: EPA (архив)

Согласно Избирательному кодексу, в автобиографии кандидат обязан указать последние изменения своей фамилии в течение пяти лет, отметила в комментарии "Німецькій хвилі" советница "Опоры" по юридическим вопросам Ольга Коцюруба.

"Эту информацию можно было бы внести и в избирательный бюллетень. Такая инициатива была, но, к сожалению, она не нашла своего отражения в кодексе", – добавила она.

Министр юстиции Украины Денис Малюська также считает, что нужно отображать недавние изменения имен и фамилий кандидатов в бюллетенях.

"Выборы выявили немало желающих изменить свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки. Юридических оснований для отказа заявителям нет. И хотя соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особо не делает такую манипулятивную предвыборную технологию менее эффективной. Предложим парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену ФИО непосредственно в бюллетене, чтобы избирателей не вводили в заблуждение", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1242460512801335&id=100011121947008

Теги: МВД, СБУ, Одесса, Черкассы, выборы, ЦИК, Умань, Ужгород, Михаил Саакашвили, Ольга Айвазовская, Опора, местные выборы, Богдан Андриив, Анатолий Бондаренко, Светловодск, Олег Филимонов, Денис Малюська, Александр Цебрий, Анатолий Гунько
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Арзуманян после долгой паузы вернулся к занятиям со штангой
Арзуманян после долгой паузы вернулся к занятиям со штангой
Решетник рассказал, как помогает политикам работать над имиджем
Решетник рассказал, как помогает политикам работать над имиджем
Рудковская обнародовала фото новорожденного сына
Рудковская обнародовала фото новорожденного сына
"Я не выходила из дома, много ела и смотрела сериалы". Никитюк назвала свой самый большой провал в карьере
"Я не выходила из дома, много ела и смотрела сериалы". Никитюк назвала свой самый большой провал в карьере
Доминго рассказал, как заражение коронавирусом изменило его жизнь после выздоровления
Доминго рассказал, как заражение коронавирусом изменило его жизнь после выздоровления
Маска под цвет шарфа и перчатки. Супруга принца Чарльза посетила лондонский боксерский клуб
Маска под цвет шарфа и перчатки. Супруга принца Чарльза посетила лондонский боксерский клуб
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
Шоптенко рассказала, как впервые отправилась собирать грибы
Шоптенко рассказала, как впервые отправилась собирать грибы
Успенская сообщила о смерти экс-супруга
Успенская сообщила о смерти экс-супруга
Grosu поделилась снимками со съемок фильма
Grosu поделилась снимками со съемок фильма
Обнародованы результаты вскрытия тела внука Пресли, совершившего самоубийство – СМИ
Обнародованы результаты вскрытия тела внука Пресли, совершившего самоубийство – СМИ
"Шок-контент!", "Секси-шпекси". Никитюк засветила мокрое тело в прозрачном платье
"Шок-контент!", "Секси-шпекси". Никитюк засветила мокрое тело в прозрачном платье
"С ней не все нормально", "Ненавижу видеть ее такой". Фаны Спирс обсуждают ее фото в прозрачных колготках
"С ней не все нормально", "Ненавижу видеть ее такой". Фаны Спирс обсуждают ее фото в прозрачных колготках
  Джоли преобразилась ради съемок в фильме "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес"
  Джоли преобразилась ради съемок в фильме "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес"
"Безусый Павел Зибров, который принимает присягу". Певец опубликовал архивное фото
"Безусый Павел Зибров, который принимает присягу". Певец опубликовал архивное фото
Компания Disney объявила о реорганизации подразделений
Компания Disney объявила о реорганизации подразделений
 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS