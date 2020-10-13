Проведение опросов в день голосования на местных выборах противоречит Избирательному кодексу – КИУ

В Комитете избирателей Украины подчеркнули, что проведение опросов, подобных тому, что инициирует президент страны Владимир Зеленский, требует серьезной подготовки.

Комитет избирателей Украины обеспокоен инициативой президента страны Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса в день голосования на местных выборах 25 октября. Об этом говорится на странице КИУ в Facebook.

Как подчеркнули в КИУ, процедура проведения опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины. Поэтому на данный момент непонятно, какие именно юридические механизмы могут быть использованы для проведения такого опроса: кто будет его проводить, как и где будет происходить процедура голосования и тому подобное.

"В случае привлечения к проведению опроса членов участковых избирательных комиссий это будет противоречить действующему законодательству. Избирательный кодекс Украины четко предусматривает набор процедур, которые используются во время проведения голосования на местных выборах, и определяет полномочия членов избирательных комиссий. Учитывая тот факт, что до дня голосования остается 12 дней, любая дополнительная нагрузка на членов комиссий потенциально может заблокировать избирательный процесс", – подчеркнули в КИУ.

В комитете отметили, что в начале сентября Верховная Рада уже рассматривала похожие инициативы, однако они не были приняты.

"Так, законопроект №4043 "О внесении изменений в закон Украины "О Центральной избирательной комиссии" по опросам общественного мнения" предлагал предоставить ЦИК полномочия обеспечивать организацию подготовки и проведения опроса общественного мнения в случае принятия Кабинетом Министров Украины решения о проведении такого опроса. Проведение таких опросов предлагалось разрешить в день голосования на общегосударственных или местных выборах. Этот законопроект не был принят парламентом и был широко раскритикован профильными экспертами", – говорится в сообщении.

В Комитете избирателей Украины также добавили, что проведение подобных опросов требует серьезной подготовки.

"Избиратели должны иметь достаточно времени для того, чтобы сделать осознанный выбор по поводу того или иного вопроса, а сторонники и оппоненты различных вариантов ответов должны иметь возможности для проведения агитационной работы среди граждан. В нынешних условиях соблюдение этих базовых правил невозможно и может рассматриваться как манипулятивная технология и попытка влияния на результаты голосования", – резюмировали в КИУ.

13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов", он не сообщил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса.

В Офисе президента уточнили, что опрос не будет иметь юридических последствий и даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно. В ОПУ подчеркнули, что "содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.