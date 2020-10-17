В Киеве ликвидированы подтопления в восьми районах, городские власти сообщили, что гидрослужбы продолжают усиленную работу

По поручению киевского городского головы специалисты КК "Киевавтодор" постоянно мониторят ситуацию на дорогах и оперативно реагируют на возникновение подтоплений, отметили в мэрии столицы.

В Киеве после дождя коммунальные службы устраняют подтопления, сообщает официальный портал столицы.

По состоянию на 17.45 полностью отсутствуют подтопления в Голосеевском, Подольском, Печерском, Днепровском, Святошинском, Шевченковском, Дарницком и Оболонском районах, ликвидированы все подтопления на магистральных улицах в Деснянском и Соломенском районах, сказано в сообщении.

С 17.30 весь общественный транспорт города курсирует в обычном режиме, отмечают в пресс-службе горсовета.

"По поручению киевского городского головы специалисты КК "Киевавтодор" постоянно мониторят ситуацию на дорогах и оперативно реагируют на возникновение подтоплений. Сейчас продолжаются работы на улице Путивльской в Деснянском районе и на углу улиц Винницкой и Молодогвардейской в Соломенском районе. Работники коммунальной корпорации проводят работы по уборке улично-дорожной сети от намывов и мусора после дождя. В работе задействована специальная техника (гидромониторы, илососы, мотопомпы) и 40 бригад рабочих ручной уборки в составе 241 автодоровца", – сказано в сообщении.

В мэрии просят в случае выявления подтоплений обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону 284-74-19.

17 октября в Киеве ухудшились погодные условия, в городе прошел сильный дождь с порывами ветра 15–20 метров в секунду.