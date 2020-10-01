Из-за непогоды 162 населенных пункта остались без электроэнергии – ГСЧС Украины

Из-за дождей и сильного ветра обесточены населенные пункты в девяти областях Украины. Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

По состоянию на утро 1 октября в результате сильных порывов ветра и дождей были обесточены 162 населенных пункта в девяти областях Украины. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Без электроэнергии остались 52 населенных пункта в Луганской области, 43 – в Киевской, 18 – в Черниговской, 15 – в Кировоградской, 13 – в Черкасской, 10 – в Донецкой, пять – в Житомирской, по три – в Днепропетровской и Сумской областях.

По информации ГСЧС, бригады облэнерго приступили к восстановлению электроснабжения.