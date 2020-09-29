После урагана в Херсонской области без газа остались более 900 абонентов

В пгт Большая Александровка Херсонской области ветер повалил более 150 деревьев и электроопоры. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В пгт Большая Александровка Херсонской области 27 сентября из-за сложных погодных условий были повреждены кровли школы, здания АО "Херсонгаз" и 239 частных жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС Украины.

По ее данным, к утру вторника 40 крыш восстановили местные жители. Ведется ремонт местной газовой сети – без газоснабжения в результате стихии остались 903 абонента.

"Повреждены лесные насаждения на площади 151 га. Жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС убрали 131 поваленное дерево, осталось 20 и три электроопоры", – отмечено в сообщении.

От ГСЧС к ликвидации последствий привлекли 23 человека личного состава и четыре единицы техники.