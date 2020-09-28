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В Херсонской области пронесся ураган. Фоторепортаж

Вчера 23.07
27 сентября в результате ухудшения погодных условий (сильный дождь и порывистый ветер) в поселке Великая Александровка Херсонской области повреждены крыши 32 жилых домов и школы, сообщило в Facebook областное управление ГСЧС. Упало много деревьев, из-за этого возникли порывы линий электропередач. Населенный пункт частично отключен от газо- и электроснабжения. Пострадавших нет.
Теги: ГСЧС, Херсонская область, ураган, электроснабжение
 

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16 сентября на юго-восточное побережье США обрушился ураган 2-й категории "Салли", сообщила русская служба "Голоса Америки". Скорость ветра доходила до 165 км/час, он срывал крыши с домов и обрывал провода. Позже ураган ослабел до тропического шторма. Под удар стихии попали штаты Флорида, Луизиана, Миссисипи и Алабама. Без электричества осталось более 500 тыс. американцев прибрежных населенных пунктов, во многих районах началась эвакуация. В Алабаме объявили чрезвычайное положение.
 
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