В Херсонской области пронесся ураган. Фоторепортаж
Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook
Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook
Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook
Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook
27 сентября в результате ухудшения погодных условий (сильный дождь и порывистый ветер) в поселке Великая Александровка Херсонской области повреждены крыши 32 жилых домов и школы, сообщило в Facebook областное управление ГСЧС.
Упало много деревьев, из-за этого возникли порывы линий электропередач. Населенный пункт частично отключен от газо- и электроснабжения. Пострадавших нет.