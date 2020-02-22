В Херсонской области произошел взрыв на заправке

Днем 22 февраля в Херсонской области произошел взрыв на автозаправочной станции, сообщается в Facebook херсонского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"22 февраля в 11.23 на пульт связи поступила информация о взрыве емкости на АЗС [в Великоалександровском районе]", – сообщили в управлении.
По данным спасателей, взорвалась цистерна с парами газа и масла.
Двое сотрудников АЗС в результате инцидента получили ожоги лица и рук второй и третьей степени. Один из пострадавших от госпитализации отказался.
Что стало причиной взрыва, ГСЧС пока не выяснила.