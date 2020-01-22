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ПРОИСШЕСТВИЯ

В квартире в Днепре произошел взрыв, пострадало два человека

18-летнюю девушку и 32-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии из-за взрыва самодельного устройства.

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По факту взрыва правоохранители открыли уголовное производство
По факту взрыва правоохранители открыли уголовное производство
Фото: dp.npu.gov.ua

Вечером 21 января в одной из квартир на улице Софьи Ковалевской в Днепре произошел взрыв. Об этом проинформировала пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Предварительно взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате 18-летняя девушка и 32-летний мужчина получили телесные повреждения", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

"Информатор" пишет, что женщину и мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Жильцы дома говорят, что причиной стал взрыв петард, которые хотели поджечь в большом количестве и в одном месте.

Фото: dp.npu.gov.ua
Фото: dp.npu.gov.ua

Теги: Украина, взрыв, полиция, Днепр, правоохранители, уголовное производство, квартира
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