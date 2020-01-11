В Харькове взорвали банкомат, денег не забрали – полиция

Банкомат, расположенный в Немышлянском районе Харькова, злоумышленники взорвали с помощью самодельного устройства, отметили в полиции Харьковской области.

Взрыв произошел в ночь на 11 января Фото: hk.npu.gov.ua

В ночь на 11 января в Немышлянском районе города Харькова неизвестные взорвали банкомат. Об этом проинформировали в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

"Злоумышленникам не удалось завладеть денежными средствами. Пострадавших лиц нет. ...Предварительно установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного устройства. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства", – сказано в сообщении.

Правоохранители рассказали, что информация о взрыве поступила около 4.00. Банкомат располагался в отделении банка на Стадионном проезде.

На видео, опубликованном полицией, видно, что взрывом вынесло стеклянные двери и фасад банковского отделения.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.