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ПРОИСШЕСТВИЯ

Двое мужчин погибли в результате взрыва гранаты в Запорожской области

Полицейские установили, что двое мужчин в Запорожской области погибли в результате неосторожного обращения с боеприпасом после употребления спиртных напитков.

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Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) УКУ
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) УКУ
Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожской области в результате взрыва погибли двое мужчин, сообщает 20 января пресс-служба областной полиции.

Сообщение о том, что в селе Лежино Запорожского района обнаружены тела двух мужчин, поступило правоохранителям 19 января.

Погибшие – двое местных жителей 1981 года рождения.

"Сотрудники полиции провели тщательный осмотр и изъяли металлические обломки корпуса гранаты Ф-1, рычаг взрывателя и другие вещественные доказательства", – сказано в сообщении.

Изъятое направили на экспертизу.

"Правоохранители установили, что во время употребления спиртных напитков и из-за неосторожного обращения с боеприпасом произошел взрыв, в результате которого оба мужчины скончались на месте происшествия", – добавили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "несчастный случай".

Теги: Украина, взрыв, полиция, Запорожская область, боеприпасы, граната, полицейский, уголовное производство
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