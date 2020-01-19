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На Закарпатье полиция установила личность "клоуна Пеннивайза", который пугал жителей области и снимал это на видео

У 21-летнего жителя Закарпатской области изъяли костюм "клоуна Пеннивайза", персонажа хоррора "Оно", в котором тот пугал жителей нескольких городов и снимал это на видео. В самих роликах эксперты не нашли пропаганды культа жестокости и насилия, сообщили в полиции.

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Костюм клоуна у мужчины изъяли
Костюм клоуна у мужчины изъяли
Фото: zk.npu.gov.ua

Полиция установила личность 21-летнего жителя Закарпатской области, который в костюме персонажа книги Стивена Кинга "Оно" клоуна Пеннивайза пугал людей на улицах нескольких городов и снимал это на видео. Об этом 16 января сообщила пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, мужчина таким образом хотел увеличить число подписчиков. Он опубликовал девять таких видео, снятых в в Мукачево, Ужгороде и Иршаве.

Видео были направлены на экспертизу, но специалисты не нашли в них пропаганды культа жестокости и насилия.

Костюм клоуна у мужчины изъяли, но расследование по ч. 2 ст. 300 Уголовного кодекса (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости) продолжается.

Теги: Закарпатье, полиция, Стивен Кинг, пранк
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