На Закарпатье полиция установила личность "клоуна Пеннивайза", который пугал жителей области и снимал это на видео

У 21-летнего жителя Закарпатской области изъяли костюм "клоуна Пеннивайза", персонажа хоррора "Оно", в котором тот пугал жителей нескольких городов и снимал это на видео. В самих роликах эксперты не нашли пропаганды культа жестокости и насилия, сообщили в полиции.

Полиция установила личность 21-летнего жителя Закарпатской области, который в костюме персонажа книги Стивена Кинга "Оно" клоуна Пеннивайза пугал людей на улицах нескольких городов и снимал это на видео. Об этом 16 января сообщила пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, мужчина таким образом хотел увеличить число подписчиков. Он опубликовал девять таких видео, снятых в в Мукачево, Ужгороде и Иршаве.

Видео были направлены на экспертизу, но специалисты не нашли в них пропаганды культа жестокости и насилия.

Костюм клоуна у мужчины изъяли, но расследование по ч. 2 ст. 300 Уголовного кодекса (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости) продолжается.