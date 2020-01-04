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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ровно в многоэтажке произошел взрыв

В Ровно 4 января в квартире на первом этаже девятиэтажного дома взорвалась воздушно-газовая смесь. Жертв и пострадавших нет.

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Из-за сильного задымления из дома эвакуировали 14 жителей с верхних этажей
Из-за сильного задымления из дома эвакуировали 14 жителей с верхних этажей
Фото: Головне управління ДСНС у Рівненській області / Facebook

В Ровно 4 января в многоквартирном жилом доме произошел взрыв, после чего начался пожар. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Ровенской области.

Отмечается, что в квартире на первом этаже девятиэтажного дома взорвалась воздушно-газовая смесь в газовом котле. На место происшествия были направлены два дежурных отделения спасателей, одно отделение пожарно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Ровенской области.

"Из-за сильного задымления пожарные провели эвакуацию с верхних этажей 14 жителей, из которых четверо детей. Жертв и пострадавших нет. В результате пожара огнем разрушена оконная рама и повреждена мебель кухни. Квартиру удалось полностью спасти от разрушения огнем", – говорится в сообщении ГСЧС.

На данный момент причина пожара и причиненный материальный ущерб устанавливаются.

https://www.facebook.com/dsns.rivne/posts/3096971433666125

Теги: Ровно, взрыв
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