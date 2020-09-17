Ураган "Салли" в США сносил крыши и обрывал провода. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
16 сентября на юго-восточное побережье США обрушился ураган 2-й категории "Салли", сообщила русская служба "Голоса Америки".
Ветер доходил до скорости 165 км/час, срывал крыши с домов и обрывал провода. Позже ураган ослабел до тропического шторма. Под удар стихии попали штаты Флорида, Луизиана, Миссисипи и Алабама. Без электричества осталось более 500 тыс. американцев прибрежных населенных пунктов, во многих районах началась эвакуация. В Алабаме объявили чрезвычайное положение.