Ураган "Ханна" в Мексике унес жизни четырех человек

В результате урагана "Ханна" в Мексике погибли четыре человека. Стихия привела к сильным наводнениям в трех штатах – Тамаулипас, Коауила и Нуэво-Леон.

Ураган "Ханна", дошедший до севера Мексики, унес жизни четырех человек. Еще шесть считаются пропавшими без вести, пишет 28 июля газета El País.

Национальная метеорологическая служба сообщает, что ураган привел к сильным наводнениям в трех штатах – Тамаулипас, Коауила и Нуэво-Леон. В городе Рейноса (штат Тамаулипас) проливные дожди, вызванные циклоном, затопили детскую больницу.

Среди погибших – женщина и одна из ее двух дочерей. Автомобиль, в котором они ехали, снесло течением в муниципалитете Рамос-Ариспе, штат Коауила.



В штате Нуэво-Леон более 70 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за разлива нескольких рек.

Из-за перебоев в подаче электроэнергии было прервано городское водоснабжение. Власти пострадавших регионов продолжают оценку нанесенного циклоном ущерба.

Атлантический ураган "Ханна" 25 июля пришел в американский штат Техас. Скорость ветра составляла 150 км/ч. 26 июля ураган ослаб до тропического шторма.