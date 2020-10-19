В женском движении "За майбутнє" выступили за снижение налогов для малого и среднего бизнеса в Украине

Государство и местные власти в Украине создают препятствия вместо условий развития для малого и среднего бизнеса, считает лидер женского движения партии "За майбутнє" Ирина Суслова.

Суслова (вторая справа): Сегодня в Черновцах мы увидели, как бизнес развивается вопреки государственной политике Фото: пресс-служба партии "За майбутнє"

В женском движении партии "За майбутнє" считают необходимым снизить налоги для малого и среднего бизнеса в Украине. Об этом лидер движения Ирина Суслова заявила 19 октября, сказано в пресс-релизе, который пресс-служба политсилы распространила в СМИ.

По мнению Сусловой, государство и местные власти создают препятствия вместо условий развития для малого и среднего бизнеса.

"Сегодня в Черновцах мы увидели, как бизнес развивается вопреки государственной политике. Одно из мощных предприятий, которое производит более тысячи окон ежедневно, модернизируется и совершенствуется. Его владелец Николай Клюк развивает свой бизнес, не получая от государства никакой помощи. Наоборот, он и другие предприниматели испытывают только налоговое давление", – сказала она.

Суслова говорит, что "За майбутнє" считает необходимым "кардинально изменить" государственную политику в отношении бизнеса.

"Нужно изменить подход в отношениях государственной и местной власти и предпринимателей. Снизить налоговое бремя для малого и среднего бизнеса, создать стимулы для модернизации и расширения бизнеса, предоставлять доступные кредиты, особенно тем предпринимателям, которые еще только становятся на ноги. Особенно важно – сдержать произвол контролирующих органов и превратить Государственную фискальную службу на сервисное государственное учреждение, а не в карательный орган, какой она является сегодня", – добавила Суслова.

Она считает, что ситуация может измениться после местных выборов, которые в Украине назначены на 25 октября.

Ранее с инициативой снижения налогов выступал лидер партии Игорь Палица, пишет "Обозреватель".

"Именно из-за высоких налогов, на которых так настаивают международные кредиторы Украины, наши предприятия становятся неконкурентоспособными. Это выгодно нашим "партнерам", но не нам. Кроме того, надо вводить программы поддержки украинского производителя, субсидировать сельское хозяйство, как это делается в Европе. В общем, наша основная задача в экономике – сделать так, чтобы Украина производила товары с высоким содержанием добавленной стоимости, а не импортировала их. Только такой экономический прагматизм может вывести нашу страну из кризиса", – говорил Палица.