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ПОЛИТИКА

В женском движении "За майбутнє" обвинили власть в атаке ботов на ресурсы партии в соцсетях

Участницы женского движения политической партии "За майбутнє" заявили, что их страницу в Facebook атакуют "провластные боты", чтобы удалить информацию о катастрофической ситуации с борьбой с коронавирусом в Одессе.

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Лидер женского движения Ирина Суслова рассказала, что из-за жалоб ботов Facebook удалил разоблачительное видео из спорткомплекса, где власти хотят разместить больных с COVID-19
Лидер женского движения Ирина Суслова рассказала, что из-за жалоб ботов Facebook удалил разоблачительное видео из спорткомплекса, где власти хотят разместить больных с COVID-19
Фото: ivasi.news

Женское движение партии "За майбутнє" заявило, что официальная страница политической силы была атакована провластными ботами, чтобы удалить информацию о катастрофе с коронавирусом в Одессе, в том числе о плане Минздрава разместить пациентов с COVID-19 в полуразрушенном спорткомплексе "Олимпиец". Об этом сообщает пресс-служба движения в распространенном в СМИ 17 октября пресс-релизе.

"Против женского движения партии "За майбутнє" была задействована вся ботоферма действующей власти после того, как мы разместили на нашей официальной странице информацию о реальном состоянии дел в Одессе. Там в недоремонтированном спортивном комплексе "Олимпиец" собираются размещать больных COVID-19. Сегодня в помещении продолжается капитальный ремонт, который еще далек от окончания. Преобразование спорткомплекса в госпиталь – это приговор сотням инфицированных коронавирусом, которые туда могут попасть", – заявила лидер женского движения партии "За майбутнє" Ирина Суслова.

Она считает, что атака ботов была организована по указанию министра здравоохранения Максима Степанова.

"За полгода он так и не сумел развернуть сеть временных госпиталей с надлежащими условиями, хотя знал о неизбежности второй волны коронавируса. На самом деле, это лишь один пример бездарного управления медициной, которую демонстрирует министр. Именно поэтому он должен как можно быстрее уйти в отставку. Но, очевидно, правда очень не понравилась господину министру и его боты массово атаковали страницу женского движения партии "За майбутнє". Вследствие их жалоб видео из "Олимпийца" было удалено сетью Facebook", – рассказала политик.

Суслова добавила, что таким образом правду скрыть власти не удастся.

"Они могут хоть каждый день натравливать на нас своих ботов, но "За майбутнє" всеми возможными способами донесет до людей правдивую информацию. А правда заключается в том, что власть – это непрофессиональные дилетанты и банкроты, которые провалили борьбу с коронавирусом, и тысячам украинцам придется заплатить за это своим здоровьем, а некоторым – даже жизнью. Единственный правильный вывод – власть нужно менять, сначала на местах, а затем и в центре. 25 октября мы начнем эти изменения", – заявила лидер движения.

ВИДЕО
Видео: Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ» / YouTube

Накануне активистки сообщили, что в одесском "Олимпийце" из-за недостаточной мощности электросетей не работает система вентиляции, зимой температура не поднимается выше 10 градусов, на стенах грибок и старая штукатурка, отсутствует вода, не соблюдены нормы противопожарной безопасности, поэтому размещать там пациентов с коронавирусом опасно.

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине с начала эпидемии достигло 293 641, жертвами заболевания стали 5517 человек. В Одесской области зарегистрировано 18 519 случаев заболевания.

По данным горсовета Одессы, на 17 октября на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 163 пациента с COVID-19, из них 88 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии – 75 пациентов, из них 72 человека не нуждаются в искусственной вентиляции легких, три пациента получают кислородную терапию.

Теги: Одесса, Facebook, медицина, больница, соцсети, Ирина Суслова, боты, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, За майбутнє, женское движение партии
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